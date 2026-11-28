Ювілейний iPhone 20 Pro може повернути титанову рамку, але виготовлятимуть її не традиційним фрезеруванням, а на 3D-принтері. Про це повідомив китайський інсайдер Fixed Focus Digital.

Наступного року минає 20 років із виходу першого iPhone, і Apple, за численними чутками, готує до цієї дати повністю перероблену лінійку. Очікується більш округлий корпус, дисплей, вигнутий з усіх чотирьох боків, і фактично безрамковий екран. На цьому тлі повернення до титану після алюмінієвих iPhone 17 Pro виглядає логічним кроком для ювілейної моделі.

Так може виглядати iPhone 20 з титановою рамкою. Рендер: @theapplecycle

Сам по собі 3D-друк титану може здатися ризикованим рішенням для масового смартфона, але в нього є очевидні плюси. Класичне фрезерування на верстатах з ЧПК відрізає зайвий метал від суцільної заготовки, тож дизайнери обмежені тим, що можна вирізати. 3D-друк, навпаки, нарощує деталь шар за шаром і дає набагато більше свободи у формі. Для округлого корпусу iPhone 20 це може бути важливо.

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Друга перевага у вазі. Титан важчий за алюміній, тому можливість зробити рамку тоншою там, де міцність не потрібна, допоможе компенсувати різницю. До того ж надруковані деталі можна робити міцнішими, хоча у смартфона зі скляною задньою панеллю слабким місцем однаково залишатиметься скло.

Лазерне спікання титанового порошку на виробництві Apple. Фото: Apple

Для Apple ця технологія вже не експеримент. З минулого року корпуси всіх Apple Watch Ultra 3 і титанових Apple Watch Series 11 друкуються на 3D-принтерах зі 100% переробленого титанового порошку аерокосмічного класу. За даними компанії, новий процес вимагає вдвічі менше сировини, ніж попередні покоління, а лише за 2025 рік дозволив заощадити понад 400 тонн титану.

Скільки титану Apple заощадила завдяки 3D-друку корпусів Apple Watch. Інфографіка: Apple

Є досвід і з iPhone. Компанія вже використовує надруковану титанову деталь у нижній частині корпусу, яка надійно утримує порт USB-C. Втім, друкувати цілу рамку смартфона в мільйонних тиражах Apple ще не доводилося.

Офіційно Apple жодних подробиць про iPhone 20 не повідомляла. Ювілейну лінійку чекають у другій половині 2027 року, тож до анонсу плани компанії ще можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали, яким буде iPhone 20. За даними MacRumors, Apple розглядає повністю безрамковий дизайн із вигнутим по краях дисплеєм і працює над підекранними Face ID та фронтальною камерою, а екран отримає нове покоління OLED-панелей Samsung.