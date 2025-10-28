Яким буде iPhone 20: дата виходу, характеристики

Apple готує ювілейний iPhone 20 до 2027 року. Смартфон отримає безрамковий дизайн, нові OLED-панелі, власний модем і може стати першим повністю «скляним» iPhone.

У 2027 році виповниться 20 років з моменту виходу першого iPhone, і Apple планує відзначити ювілей особливою моделлю.За даними MacRumors, компанія розглядає повністю безрамковий дизайн із вигнутим по краях дисплеєм, що створює ефект цілісного скляного блоку.

Для реалізації концепції Apple працює над підекранною системою Face ID і фронтальною камерою. Якщо технологія не буде готова, можливий компроміс із невеликим отвором під камеру.

В якості дисплея очікується нове покоління OLED-панелей Samsung з технологією COE (Color Filter on Encapsulation). Вона робить екран тоншим, яскравішим і економічнішим, але вимагає доопрацювання антиблікового покриття.

Apple планує впровадити камерний сенсор з розширеним HDR, здатний фіксувати до 20 ступенів динамічного діапазону. Такий рівень можна порівняти з професійними кінокамерами.

В iPhone 20 з’явиться власний модем Apple, який повинен перевершити рішення Qualcomm за швидкістю та енергоефективністю. Це дасть приріст автономності і поліпшену роботу ШІ-функцій.

В основі пристрою буде чіп A21, створений за другим поколінням 2-нм техпроцесу TSMC.

Окремі джерела (Gadgets360, TweakTown) стверджують, що ювілейний реліз може збігтися з виходом першого складного iPhone, якщо проект не затримається.

Анонс очікується у вересні 2027 року, хоча сама дата 20-річчя iPhone припадає на червень.

Ювілейний iPhone 20 стане для Apple можливістю показати технологічний прорив і закріпити лідерство в преміум-сегменті. Такий смартфон буде цікавий тим, хто чекає від Apple радикального оновлення дизайну і максимальної продуктивності, а також тим, хто розглядає iPhone як довгостроковий пристрій із запасом технологій на роки вперед.