OnePlus Pad 2: компанія представила потужний планшет з флагманськими характеристиками та заплутаним неймінгом

Разом із довгоочікуваним смартфоном OnePlus 15 компанія презентувала новий планшет OnePlus Pad 2. Пристрій, що дебютував на китайському ринку, отримав передове оснащення і може стати одним із найпотужніших Android-планшетів 2025 року, однак його назва викликала певну плутанину.

Інтрига полягає в тому, що на глобальному ринку вже існує модель OnePlus Pad 3 на базі Snapdragon 8 Elite, яка вважається наступником минулорічного Pad 2. Новий же пристрій, представлений у Китаї, попри назву “Pad 2”, за характеристиками виглядає як справжній флагман. Під яким іменем він з’явиться за межами Китаю — наразі залишається загадкою.

Серцем OnePlus Pad 2 став новітній чіпсет MediaTek Dimensity 9400+, що працює в парі з масивною системою охолодження площею понад 46 000 мм². Виробник заявляє, що така зв’язка забезпечить до п’яти років стабільної та високої продуктивності. Планшет має тонкий металевий корпус завтовшки всього 5,99 мм і важить 579 г.

Пристрій оснащено яскравим 12,1-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3K (3000х2120 пікселів), адаптивною частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 900 ніт. Екран обіцяє неперевершену якість зображення як для роботи, так і для розваг.

Планшет працює під управлінням нової операційної системи ColorOS 16, яка отримала низку корисних інструментів для студентів та геймерів. Серед них — покращене розпізнавання рукописного тексту, можливість одночасного запуску до п’яти застосунків у віконному режимі та функція Game Camera для зручного запису ігрового процесу.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 10 420 мАг, що підтримує швидку зарядку SuperVOOC потужністю 67 Вт.

Ціна на OnePlus Pad 2 в Китаї стартує з позначки 2799 юанів (близько $380) за базову конфігурацію 8/256 ГБ, що робить його вкрай привабливою пропозицією у своєму сегменті.