OnePlus 15 вийшов: на що здатен вбивця флагманів

Популярний виробник гаджетів OnePlus представив OnePlus 15 — смартфон з акцентом на швидкість, плавність і потужність.

Пристрій отримав 6,7-дюймовий дисплей BOE Oriental Screen 3.0 з частотою оновлення 165 Гц і роздільною здатністю 1,5K — вперше в індустрії для мобільного пристрою. Панель підтримує 165 кадрів в секунду в кіберспортивних іграх і відрізняється низьким рівнем мерехтіння (SVM < 0,12), а також сертифікацією Little Gold Label за захист зору.

За продуктивність відповідає новітній чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, що забезпечує на 20% більше потужності і на 35% меншу витрату енергії в порівнянні з попереднім поколінням. Для геймерів передбачений движок Fengchi Gaming Core, синхронізація сенсорного вводу і окремий мережевий чіп G2, що знижує затримку до 65%. Система охолодження Glacier Cooling System з випарною камерою і аерогелем аерокосмічного класу утримує стабільну температуру при пікових навантаженнях.

Основна камера використовує систему LUMO Imaging з трьома сенсорами по 50 Мп, підтримкою зйомки в 4K/120fps і OIS. Доповнює все це акумулятор на 7300 мАг з швидкою дротовою зарядкою до 120 Вт і бездротовою на 50 Вт.

OnePlus 15 доступний у версіях від 12/256 ГБ до 16/1 ТБ за ціною від 3999 юанів (~$560 доларів). Глобальний реліз має відбутися до кінця цього року.