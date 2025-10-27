Xiaomi випустила розумне покривало для боротьби з постільними кліщами за 1000 грн

Компанія Xiaomi представила нове розумне покривало з функцією знищення постільних кліщів. Також під ним можна просто грітися. А керувати можна трьома способами, включаючи голосові команди.

Нове електричне покривало Mijia Smart Electric Blanket Single зроблено з декількох бавовняних і плюшевих шарів, що сприяє відведенню вологи, але зберігає тепло.

Між шарами розмістили сітку з мідних трубок, які гріються на потужності 80 Вт. У компанії стверджують, що самі трубки невідчутні під тканиною, а також не переплутуються і не збиваються грудками.

Додатково мідну сітку ізолювали в три шари і передбачили 8 технологій захисту — від короткого замикання, перегріву, опіків, перевантаження і не тільки. Також в ковдрі передбачений дитячий режим без функції нагрівання.

Саме нагрівання стане в нагоді відразу в декількох сценаріях — на максимальному режимі можна знезаразити білизну, знищивши до 99% постільних кліщів. На більш низьких режимах можна грітися самому. Є також і таймери автоматичного відключення перед пробудженням.

Для управління можна використовувати один із способів — вбудований пульт, мобільний додаток або голосові команди асистенту XiaoAi.

У Китаї продажі вже стартували — новинку оцінили в 199 юанів (близько 1000 гривень).