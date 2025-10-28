EA анонсувала «королівську битву» Battlefield REDSEC. Реліз відбудеться вже сьогодні

Electronic Arts (EA) поклала край тривалим чуткам і зробила офіційний анонс режиму «королівської битви» для свого флагманського шутера Battlefield 6. Режим отримав назву Battlefield REDSEC, буде умовно-безкоштовним і вийде вже сьогодні, 28 жовтня.

Чутки про «королівську битву» для Battlefield 6 циркулювали давно, але цього разу все виявилося більш ніж реальним. Назву REDSEC, про яку раніше повідомляли інсайдери, було підтверджено обкладинкою на офіційному Youtube-каналі Battlefield.

Згідно з анонсом, повноцінний запуск режиму відбудеться сьогодні, 28 жовтня 2025 року, о 18:00 за московським часом. Одночасно з релізом (28 жовтня) компанія також пообіцяла показати трейлер.

Також відомо, що режим буде умовно-безкоштовним. Як вважають інсайдери, завдяки моделі free-to-play геймерам буде простіше вмовити друзів приєднатися до «королівської битви».

Завдяки датамайнерам стали відомі й перші подробиці ігроладу: у REDSEC буде відсутній сольний режим. Натомість гравцям представлять лише формати для груп по 2 гравці. Інші офіційні деталі наразі залишаються невідомими.

Випуск Battlefield REDSEC відбудеться одночасно із запуском першого контентного сезону в Battlefield 6. Це означає, що 28 жовтня гравцям у будь-якому випадку стане доступна нова карта, зброя та додаткові режими.

Нагадаємо, реліз шутера Battlefield 6 вже відбувся на Xbox Series S|X, PS5 та ПК. На агрегаторах Metacritic та OpenCritic тайтл отримав високі 84 бали зі 100. Грі є чим похвалитися: як мінімум, динамічною погодою, системою руйнування оточення та покращеними ефектами освітлення.