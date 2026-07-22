Ryzen 7 7700X3D проти Ryzen 7 7800X3D: порівняли продуктивність в іграх у 1080p

Експерт порівняв два процесори AMD — Ryzen 7 7700X3D та Ryzen 7 7800X3D — у популярних сучасних іграх у роздільній здатності 1080p. Тестування проводилося на комп’ютері з топовою відеокартою GeForce RTX 5090 та 32 ГБ оперативної пам’яті.
Результати в іграх (fps):
|Гра
|Ryzen 7 7700X3D
|Ryzen 7 7800X3D
|Forza Horizon 6
|185
|201
|The Last of Us Part II
|191
|192
|Cyberpunk 2077
|139
|145
|Assassin’s Creed Black Flag Resynced
|184
|183
|Battlefield 6 RedSec
|212
|227
|Ghost of Tsushima
|194
|215
|Resident Evil Requiem
|201
|207
|Hogwarts Legacy
|53
|59
|Crimson Desert
|160
|177
Висновок
Ryzen 7 7800X3D загалом швидший за молодшу модель, проте в більшості ігор різниця виявилася невеликою, а в Assassin’s Creed Black Flag Resynced процесори й зовсім показали практично однаковий результат.