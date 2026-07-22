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Ryzen 7 7700X3D проти Ryzen 7 7800X3D: порівняли продуктивність в іграх у 1080p

Автор:
Haidar Illia

Експерт порівняв два процесори AMD — Ryzen 7 7700X3D та Ryzen 7 7800X3D — у популярних сучасних іграх у роздільній здатності 1080p. Тестування проводилося на комп’ютері з топовою відеокартою GeForce RTX 5090 та 32 ГБ оперативної пам’яті.

Результати в іграх (fps):

ГраRyzen 7 7700X3DRyzen 7 7800X3D
Forza Horizon 6185201
The Last of Us Part II191192
Cyberpunk 2077139145
Assassin’s Creed Black Flag Resynced184183
Battlefield 6 RedSec212227
Ghost of Tsushima194215
Resident Evil Requiem201207
Hogwarts Legacy5359
Crimson Desert160177

Висновок

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Ryzen 7 7800X3D загалом швидший за молодшу модель, проте в більшості ігор різниця виявилася невеликою, а в Assassin’s Creed Black Flag Resynced процесори й зовсім показали практично однаковий результат.

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