Ryzen 7 7700X3D проти Ryzen 7 7800X3D: порівняли продуктивність в іграх у 1080p

Експерт порівняв два процесори AMD — Ryzen 7 7700X3D та Ryzen 7 7800X3D — у популярних сучасних іграх у роздільній здатності 1080p. Тестування проводилося на комп’ютері з топовою відеокартою GeForce RTX 5090 та 32 ГБ оперативної пам’яті.

Результати в іграх (fps):

Гра Ryzen 7 7700X3D Ryzen 7 7800X3D Forza Horizon 6 185 201 The Last of Us Part II 191 192 Cyberpunk 2077 139 145 Assassin’s Creed Black Flag Resynced 184 183 Battlefield 6 RedSec 212 227 Ghost of Tsushima 194 215 Resident Evil Requiem 201 207 Hogwarts Legacy 53 59 Crimson Desert 160 177

Висновок

Ryzen 7 7800X3D загалом швидший за молодшу модель, проте в більшості ігор різниця виявилася невеликою, а в Assassin’s Creed Black Flag Resynced процесори й зовсім показали практично однаковий результат.