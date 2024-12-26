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Названа дата начала продаж Samsung Galaxy S25

GSMinfo26.12.2024
Samsung Galaxy S25 Ultra

Нещодавно ми дізналися, що Samsung планує провести масштабну презентацію серії Galaxy S25 вже 22 січня. Однак отримати заповітні гаджети в руки вдасться тільки в лютому.

Корейські інсайдери поділилися інформацією про те, що пристрої серії Galaxy S25 надійдуть у продаж тільки 6 лютого – за два тижні після анонсу. При цьому попередні замовлення стартують 23 січня.

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Але найцікавіше, що в цьому ж інсайді стверджується, що Galaxy S25 Slim надійде в продаж одночасно з іншими моделями сімейства. Це суперечить більш раннім повідомленням, в яких йшлося про те, що найтонший флагман бренду вийде навесні.

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GSMinfo26.12.2024
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