Названа дата начала продаж Samsung Galaxy S25

Нещодавно ми дізналися, що Samsung планує провести масштабну презентацію серії Galaxy S25 вже 22 січня. Однак отримати заповітні гаджети в руки вдасться тільки в лютому.

Корейські інсайдери поділилися інформацією про те, що пристрої серії Galaxy S25 надійдуть у продаж тільки 6 лютого – за два тижні після анонсу. При цьому попередні замовлення стартують 23 січня.

Але найцікавіше, що в цьому ж інсайді стверджується, що Galaxy S25 Slim надійде в продаж одночасно з іншими моделями сімейства. Це суперечить більш раннім повідомленням, в яких йшлося про те, що найтонший флагман бренду вийде навесні.