У Росії запустять 5G, але власники iPhone можуть залишитися без доступу

Росія готується до запуску мереж 5G вже найближчими місяцями, однак для частини користувачів нова технологія фактично залишиться недоступною. Йдеться про власників iPhone, які, попри технічну сумісність смартфонів із потрібними частотами, найімовірніше не зможуть підключитися до мереж п’ятого покоління.

Проблема полягає не в «залізі», а в програмних обмеженнях. Підтримка 5G на iPhone контролюється на рівні прошивки, а для її активації Apple зазвичай вимагає від операторів підтвердження стабільної роботи мережі та проходження відповідної сертифікації. Такий процес передбачає пряму взаємодію між оператором і компанією-виробником.

Саме тут і виникає головний бар’єр. Після виходу Apple з російського ринку відновлення повноцінної технічної співпраці з місцевими операторами виглядає малоймовірним. Через це навіть за наявності сумісних частот iPhone можуть так і не отримати офіційної підтримки 5G у Росії.

У матеріалі також нагадують, що схожа ситуація вже була з LTE. У 2013 році підтримка 4G на iPhone в Росії з’явилася лише після окремих перевірок і вже після запуску самих мереж. Тобто навіть за нормальних умов Apple не відкривала нові стандарти зв’язку автоматично.

Запуск 5G у Росії, за попередніми даними, відбуватиметься поступово. Наприкінці червня оператори «Вимпелком», МТС, «Мегафон» і T2 мають отримати частоти в діапазоні 4,63-4,99 ГГц для розгортання нових мереж. Втім, широкого покриття та максимальної швидкості по всій країні одразу не буде — розвиток інфраструктури займе час.

У підсумку виходить парадоксальна ситуація: 5G у Росії формально з’явиться, але частина преміальних смартфонів може залишитися осторонь нового стандарту зв’язку. І передусім це вдарить по користувачах iPhone, які звикли отримувати доступ до нових технологій одними з перших.