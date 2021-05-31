Обираємо ідеальний фітнес-браслет серед брендів Huawei, Honor, і Xiaomi: на що звернути увагу

Годинники, годинник, годинник. Є елітні типу Rolex (вважаємо їх іграшкою для багатих), гіківські (калькулятор, доступ в інтернет, хоч YouTube дивись на них), а є спортивні (за сумісництвом вважаємо їх одними з найбільш довгоживучих годинників з усіх категорій). Сьогодні ми і поговоримо про годинники саме з останньої категорії.





Давайте почнемо з дизайну та матеріалів корпусу:

Знаєте, є таке відчуття ніби ми помилилися при написанні статті та вставили випадково два фото Huawei Band 6 або два фото Honor Band 6, але ні. Годинники по дизайну майже ідентичні. Чому майже? Тільки на бічній частині годинника від HONOR іменується бренд, а також на кнопці включення є червона смужка. З годинником від Xiaomi все по іншому і наша думка така: дизайн цього годинника здається урізаним в усьому (далі в досвіді використання обгрунтуємо свою точку зору).

Xiaomi Mi Band 6:

⦁ Пластик

⦁ Ремінець зроблений з силікону

Huawei Band 6:

⦁ Основна частина зроблена з укріпленого полімерного волокна

⦁ Ремінець зроблений з силікону

Honor Band 6:

⦁ Основна частина зроблена з укріпленого полімерного волокна

⦁ Ремінець зроблений з силікону

За технічними характеристиками:

Huawei Band 6:

⦁ 1,47-дюймовий AMOLED-дисплей, 368 x 194 пікселів, PPI 282

⦁ Співвідношення екрану до корпусу: 64,7%

⦁ Коефіцієнт сторін: 17:9

⦁ Максимальна яскравість: 450 ніт

⦁ Акумулятор: 180 mAh

⦁ Bluetooth 5,0 2,4 Гб

⦁ Захист від води: до 50 метрів в глибину, 5 АТМ

⦁ Сумісність: пристрої на базі Android 6.0 і вище / iOS 9.1 і вище

⦁ Вага: 29 грам

⦁ 1 фізична кнопка для включення



Honor Band 6:

⦁ 1,47-дюймовий AMOLED дисплей, 368 x 194 пікселів, PPI 282

⦁ Співвідношення екрану до корпусу: 64,7%

⦁ Коефіцієнт сторін: 17:9

⦁ Максимальна яскравість: 450 ніт

⦁ Акумулятор: 180 mAh

⦁ Bluetooth 5,0 2,4 Гб

⦁ Захист від води: до 50 метрів в глибину, 5 АТМ

⦁ Сумісність: пристрої на базі Android 4.4 і вище / iOS 8.0 і вище

⦁ Вага: 29 грам

⦁ 1 фізична кнопка для включення

Xiaomi Mi Band 6:

⦁ 1,56-дюймовий AMOLED дисплей, 486 x 152 пікселів, PPI 326

⦁ Співвідношення екрану до корпусу: 61,4%

⦁ Коефіцієнт сторін: 29:9

⦁ Максимальна яскравість: 450 ніт

⦁ Акумулятор: 125 mAh

⦁ Bluetooth 5,0 2,4 Гб

⦁ Захист від води: до 50 метрів в глибину, 5 АТМ

⦁ Сумісність: Android 5.0 і вище / OS 10.0 і вище

⦁ Вага: 25 грам

⦁ Кнопок немає



Функції Xiaomi Mi Band 6

Пульсометр, крокомір, компас, хронограф, повідомлення, управління відтворенням музики, тривалість і якість сну, кількість кисню в крові, рівень стресу і відновлення, моніторинг роботи серця, моніторинг менструального циклу, нагадування про відсутність активності, зміна дизайну циферблата, метрика персональної активності PAI, індикатор прогнозу погоди, таймер, секундомір, будильник, NFC (тут поки що не працює в Україні).

Функції Huawei Band 6

Пульсометр, крокомір, компас, хронограф, повідомлення, управління відтворенням музики, тривалість і якість сну, безперервний моніторинг кількості кисню в крові, рівень стресу і відновлення, моніторинг роботи серця, моніторинг менструального циклу, нагадування про відсутність активності, зміна дизайну циферблата, метрика персональної активності PAI, індикатор прогнозу погоди, таймер, секундомір, будильник.

Функції Honor Band 6

Пульсометр, крокомір, компас, хронограф, повідомлення, управління відтворенням музики, тривалість і якість сну, кількість кисню в крові, рівень стресу і відновлення, моніторинг роботи серця, моніторинг менструального циклу, нагадування про відсутність активності, зміна дизайну циферблата, метрика персональної активності PAI, індикатор прогнозу погоди, таймер, секундомір, будильник.

Більшість функцій набагато краще виконує Huawei Band 6. Наприклад, вимір насичення кисню в крові, як виконує Huawei Band 6 в порівнянні з Xiaomi це просто небо і земля.

У кого кращий акумулятор

Тут беззаперечний переможець Huawei Band 6. По-перше, швидкість зарядки: вона, звичайно, тут магнітна і за 5 хвилин акумулятор у нас зарядився на 20%, це просто шикарний результат. Xiaomi Mi Band 6 за 5 хвилин заряджає заряд тільки на 9% і при цьому треба враховувати, що акумулятор в годинниках від Xiaomi менше (180 mAh у Huawei і Honor Band 6 проти 125 mAh у Xiaomi Mi Band 6). До повної зарядки Huawei і Honor Band 6 потрібні 1 година і 2 хвилини, Xiaomi Mi Band 6 2 години і 3 хвилини. І по-друге, заряд при використанні Xiaomi Mi Band 6 впав до 0% за 9 днів, а у Huawei він протримався 14 днів. До речі, Huawei заявляє всі 16 днів використання, і ми в це віримо, оскільки годинник використовуємо на найбільш максимальній яскравості.

Кастомізація:

Тем в Huawei, Honor і Xiaomi Mi Band 6 предостатньо на будь-який смак і колір. Єдине хочемо Вас попередити перед покупкою Huawei і Honor Band 6: ремінці не знімаються, на відміну від Xiaomi Mi Band 6.

Досвід використання:

Словами не передати як глючить Xiaomi. Ось знаєте є шикарна оптимізація від Apple, а є жахлива оптимізація від Xiaomi + через його овальний дисплей інформація показується обрізаною (можливо це поправлять з оновленнями, але поки одні негативні відчуття по інтерфейсу). У Huawei і Honor Band 6 такої проблеми немає. Плавність інтерфейсу у обох близька до ідеалу, інформація показується повністю, все інтуїтивно зрозуміло.

Давайте наведу приклад: я пішов в магазин, і щоб кожен раз не діставати телефон – просто написав собі повідомлення і через Huawei Band 6 дивився за списком що мені треба. Також, при бігу можна швидко переключити музику, зручно не те слово. Вібрація, до речі, на всіх трьох гідна, але у Huawei і Honor Band 6 вона дещо сильніша. Також хочу відзначити, що швидше на підняття руки для перегляду часу реагують Huawei Band 6.

Хто кращий в своєму сегменті?

Я людина спортивна, тільки коли настає літо і оскільки цей огляд виходить в травні, я як раз займаюся і можу поділитися своїм досвідом.

1 місце Huawei (і ось чому):

⦁ Підтримка 96 видів спорту: 11 основних видів спорту: на відкритому повітрі, в приміщенні, пішки на відкритому повітрі, в приміщенні, велосипедне катання на відкритому повітрі, велосипед всередині приміщення, еліптичний, гребний тренажери, вільне тренування, плавання в басейні, стрибки зі скакалкою і 85 видів спорту: йога, танці, настільний теніс і т.д.

⦁ Визначення 6 типів активності: ходьба в приміщенні, ходьба на відкритому повітрі, біг на відкритому повітрі, еліптичний, гребний тренажери.

⦁ Підтримка алгоритму Huawei Trusport: VOmax2, аеробний / анаеробний тренувальний тиск, час відновлення.

На другому місці Xiaomi Mi Band 6:

⦁ 30 видів спорту: 11 основних видів спорту + 19 сучасних видів спорту. Біг на відкритому повітрі, бігова доріжка, їзда в приміщенні, їзда на відкритому повітрі, ходьба, фітнес в приміщенні, бадмінтон, еліптичний тренажер, танці, плавання в басейні, хіп-хоп, гребний тренажер, стрибки, йога, розтяжки, баскетбол, бокс, гімнастика, HIIT, пілатес, волейбол, настільний теніс, крикет, боулінг, вільний бій, зумба, ковзани в приміщенні, вільне тренування.

⦁ Визначення 6 типів активності: ходьба, бігова доріжка, біг на відкритому повітрі, верхова їзда на відкритому повітрі, еліптичний, гребний тренажери.

⦁ Алгоритму для моніторингу здоров’я немає.

На третьому місці Honor Band 6:

⦁ 10 Видів спорту: біг на відкритому повітрі, біг в приміщенні, прогулянка на відкритому повітрі, прогулянка в приміщенні, їзда на велосипеді на відкритому повітрі, їзда на велосипеді в приміщенні, еліптичний, гребний тренажер, плавання в басейні, вільне тренування.

⦁ Визначення 6 типів активності: ходьба, бігова доріжка, біг на відкритому повітрі, верхова їзда на відкритому повітрі, еліптичний, гребний тренажери.

⦁ Алгоритму для моніторингу здоров’я немає.

За цінами:

Honor Band 6-1444 грн.

Huawei Band 6 – 1444 грн.

Xiaomi Mi Band 6 1499 гривень.

Підведемо підсумки:

Xiaomi Mi Band 6

плюси:

змінний ремінець

найбільша бібліотека тем.

яскравий екран

мінуси:

жахливе співвідношення сторін і неоптимізована під екран система, через що частина інформації обрізана

через неправильну оптимізації система гальмує

більш повільна зарядка в порівнянні з Huawei Band 6 і Honor Band

Honor Band 6

плюси:

швидка система з хорошою оптимізацією під екран

гарний час автономної роботи, на рівні з Huawei Band 6

яскравий екран

зручне співвідношення сторін 17: 9

можна змінити ремінці

мінуси:

“кричить”, що це годинник від Honor логотип (знаємо, упереджено)

Huawei Band 6

плюси:

зручне співвідношення сторін 17: 9

велика кількість програм для тренувань

швидка система з хорошою оптимізацією під екран

відмінний час автономної роботи

яскравий екран

ціна

мінуси:

не знайдено

Моя думка:

Я шукав хороший годинник, топ за свої гроші, і я думав, що це буде Xiaomi, але ні – кращими виявився Huawei Band 6. Якість матеріалів, час автономної роботи, система – все ідеально. Тому з чистою совістю я можу рекомендувати Вам цей годинник.