PlayStation 5 Pro вийде на початку цієї зими

Автор YouTube-каналу Moore’s Law is Dead розповів, що отримав доступ до технічних документів нової консолі Sony PS5 Pro під кодовою назвою Trinity. Він також розкрив деякі подробиці про пристрій, але найцікавіше, що слідом за ним журналіст Том Хендерсон з Insider Gaming назвав дату початку продажів – новорічні свята 2024 року.

Повідомляється, що Sony PlayStation 5 Pro отримає набагато потужніший графічний процесор, який буде втричі швидшим, ніж наявні моделі PS5.

За даними інсайдерів, у технічних документах згадується потужність обчислень у 33,5 терафлопс. У теорії це підвищить продуктивність під час рендерингу на 45% порівняно зі звичайною PS5. Нагадаємо, потужність поточної PS5 становить 10,28 терафлопса.

Крім того, в документах згадується PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Судячи з усього, технологія масштабування зображення буде використовуватися машинне навчання PlayStation, аналогічне DLSS від Nvidia або FSR від AMD, щоб підвищувати роздільну здатність в іграх до 8K.

Якщо ці інсайди виявляться вірними, то анонс консолі PS5 Pro відбудеться вже цього літа.