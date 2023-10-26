Meizu 21 може вийти вже зовсім скоро

Китайський бренд Meizu випустив серію смартфонів Meizu 20 лише у березні, але вже зараз з’явилася інформація про швидкий запуск нової лінійки.

Після вчорашнього анонсу найпотужнішого чіпа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 багато компаній анонсували свої перші пристрої на новій платформі. До них приєдналася і Meizu з можливим запуском серії Meizu 21.

Судячи з тизерів, Meizu відкриє попереднє замовлення на нові продукти вже 27 жовтня, і, можливо, цього ж дня розкриє більше подробиць про пристрої.

На жаль, даних про характеристики цих смартфонів поки що немає, але вони пройшли сертифікації в 3C і TENAA, що вказує на швидкий вихід.