Meizu 21 може вийти вже зовсім скоро

Китайський бренд Meizu випустив серію смартфонів Meizu 20 лише у березні, але вже зараз з’явилася інформація про швидкий запуск нової лінійки.
Після вчорашнього анонсу найпотужнішого чіпа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 багато компаній анонсували свої перші пристрої на новій платформі. До них приєдналася і Meizu з можливим запуском серії Meizu 21.
Судячи з тизерів, Meizu відкриє попереднє замовлення на нові продукти вже 27 жовтня, і, можливо, цього ж дня розкриє більше подробиць про пристрої.
На жаль, даних про характеристики цих смартфонів поки що немає, але вони пройшли сертифікації в 3C і TENAA, що вказує на швидкий вихід.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter