Samsung випустить свій перший складаний планшет
Samsung випустить свій перший планшет зі складним дисплеєм на початку 2023 року. Про це повідомляє видання SamMobile.
Журналісти медіа послалися на звіт авторів корейського блогу Naver, згідно з яким Samsung запустила у розробку доладний планшет. Девайс вийде у рамках флагманської лінійки Galaxy. За словами фахівців, компанія може відкрити для себе новий ринок та закріпитися у сегменті складних пристроїв.
Автори наголосили, що корейська корпорація працює над девайсами зі складною конструкцією останні десять років. Ймовірно, гаджет матиме форм-фактор, як перший складний смартфон Galaxy Fold. Основна ідея пристрою – компактні розміри і екран, що розширюється. Новий апарат має вийти у січні-лютому 2023 року.
“У Samsung Display багато можливостей продемонструвати нові та унікальні форм-фактори, засновані на технології складаних дисплеїв”, – підкреслили журналісти. Новий гаджет може одержати назву Galaxy Z Tab або Flex S.
10 серпня Samsung має представити нові складні смартфони. Очікується, що цього дня компанія анонсує апарати Galaxy Z Flip 4 та Galaxy Z Fold 4.
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