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Такий виглядає Xiaomi 12 Ultra. Перше фото флагмана з камерою Leica

03.06.2022
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У мережі з’явилася перша жива фотографія нового флагманського Xiaomi 12 Ultra. Однією із фішок моделі є логотип легендарної компанії Leica, розташований біля камери, у розробці якої брали участь німці.

Судячи з витоків, гаджет отримає потрійну камеру з 50-мегапіксельним головним датчиком, перископічним сенсором на 48 МП і шириком на ті ж 48 МП. Підтвердилася інформація про те, що спинка флагмана буде виконана з чорної шкіри або кераміки, залежно від забарвлення телефону.

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Xiaomi 12 Ultra

Офіційної інформації про дату виходу пристрою ще не було. Проте нещодавно Xiaomi повідомила про реліз першого смартфона, створеного у партнерстві з Leica, у липні, тому ймовірно, фотофлагман вийде в другому місяці літа.

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03.06.2022
Менше хвилини
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