Такий виглядає Xiaomi 12 Ultra. Перше фото флагмана з камерою Leica

У мережі з’явилася перша жива фотографія нового флагманського Xiaomi 12 Ultra. Однією із фішок моделі є логотип легендарної компанії Leica, розташований біля камери, у розробці якої брали участь німці.





Судячи з витоків, гаджет отримає потрійну камеру з 50-мегапіксельним головним датчиком, перископічним сенсором на 48 МП і шириком на ті ж 48 МП. Підтвердилася інформація про те, що спинка флагмана буде виконана з чорної шкіри або кераміки, залежно від забарвлення телефону.

Xiaomi 12 Ultra

Офіційної інформації про дату виходу пристрою ще не було. Проте нещодавно Xiaomi повідомила про реліз першого смартфона, створеного у партнерстві з Leica, у липні, тому ймовірно, фотофлагман вийде в другому місяці літа.