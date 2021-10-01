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Камера iPhone 13 Pro поступилася за якістю Huawei і Xiaomi

01.10.2021
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iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro отримав від експертів порталу DXOMARK 137 балів за якість камери.


Фахівці зробили 144 фото і зняли 119 відео, а також протестували зум.

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У підсумку в якості плюсів камери експерти відзначили хороші кольори і баланс білого, передачу відтінків шкіри, досить точну експозицію, деталізацію, автофокус.

Мінусів знайшлося побільше. Це помітний шум на надширококутній камері, а також телефото в умовах поганого освітлення, обмежений динамічний діапазон в сценах з високою контрастністю, незрозумілі артефакти, що виникають при застосуванні спалаху, втрата текстури в відео, особливо на обличчях у денному світлі. Смартфон потрапив лише на четверте місце.

Краща камера, на думку експертів, у Huawei P50 Pro, потім йдуть Xiaomi Mi 11 Ultra і Huawei Mate 40 Pro +: 139. Поступилися флагману від Apple Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro, Oppo Find X3 Pro, Vivo X50 Pro + і “побратим” – iPhone 13 mini.

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01.10.2021
1 хвилина на прочитання

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