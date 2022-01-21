У Samsung вийшов бюджетний Galaxy у стилі iPhone 11

Як показує статистика , найпопулярнішими смартфонами в Україні є бюджетники, а не флагмани, які отримують усю увагу ЗМІ. Особливо публіка любить практичні та недорогі телефони Samsung Galaxy. Нещодавно корейці оновили свою початкову лінійку Galaxy A03, представивши одразу три моделі: A03, Core та A03s. Останні вже кілька місяців продаються в Україні, а ось звичайний A03 приїхав до нас буквально днями.





Дивлячись на передню панель смарта, можна відразу зрозуміти, що це бюджетник – клас видає вже застарілий краплеподібний виріз під 5-мегапіксельну фронталку та масивне підборіддя. Діагональ екрану в A03 становить 6.5-дюйма, використовується IPS матриця з HD+ роздільною здатністю та стандартною частотою оновлення 60 Гц.

Задня частина новинки зроблена з практичного текстурованого пластику та оформлена у стилі Apple iPhone. Роздільна здатність основної камери становить 48+2 МП, а за продуктивність девайсу відповідає восьмиядерний чіп Unisoc T606. За потужністю він трохи перевершує популярний у початковому сегменті Helio G35. Конфігурацій пам’яті дві – 3/32 та 4/64 ГБ. Друга, ясна річ, єдина, яку має сенс купувати в нинішніх реаліях

Смартфон працює під керуванням Android 11 з полегшеною оболонкою One UI Core. З автономністю все гуд – АКБ ємністю 5000 мАч у поєднанні з HD + дисплеєм дозволяють смарту працювати без підзарядки до двох днів. Однак тут немає швидкого заряджання, а сам адаптер підключається через microUSB.

Ще два серйозні мінуси Galaxy A03 – відсутність NFC для безконтактних платежів та сканера відбитків пальців, так що блокування з екрана доведеться знімати за допомогою пароля або графічного малюнка. Так, такі телефони ще випускають.

При ціні 4299 гривень (саме стільки попросять за версію з 4 ГБ ОЗУ і 64 ГБ пам’яті в роздріб) це, звичайно, не найвигідніша пропозиція, але все ж таки має право на життя.

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