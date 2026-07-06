Hardnews

WindRunner: найбільший вантажний літак у світі буде здатен “проковтнути” одразу чотири винищувачі F-35

Автор:
Ihor Tolubyak
F-35

Компанія Radia представила проєкт літака WindRunner, який вона називає найбільшим вантажним літаком у світі. Втім, тут варто одразу зробити застереження: рекорду за вантажопідйомністю він не встановлює — інші існуючі машини здатні перевозити й більшу масу. Головна перевага WindRunner — не вага, а обсяг вантажного відсіку.

Не найпотужніший, а наймісткіший

За офіційними характеристиками, довжина літака становить 109 метрів, висота — 24 метри, а розмах крил — близько 80 метрів. Вантажний відсік вміщує вантажі довжиною до 105 метрів, шириною до 10 метрів і висотою до 9 метрів — загалом близько 6800 кубічних метрів простору, а максимальна маса вантажу може сягати 72,6 тонни.

WindRunner

Для порівняння: Boeing 747-8F пропонує близько 855 кубометрів вантажного простору, а Ан-124 “Руслан” — близько 1160 кубометрів. WindRunner з його 6800 кубометрами буквально грає в іншій лізі. Тож чотири винищувачі F-35 на борту — не перебільшення: літак справді розрахований на такий вантаж, а за потреби здатен прийняти навіть шість вертольотів CH-47 Chinook без їх розбирання на частини.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
WindRunner – вид з усіх боків

Проблема, яку намагаються вирішити

Ідея проєкту виникла з цілком практичної потреби — перевезення гігантських лопатей вітрових турбін. Що більша турбіна, то ефективніша вона у виробництві енергії, але й то складніше довезти її частини звичайними дорогами через повороти, мости й місцеву інфраструктуру. WindRunner розрахований на лопаті довжиною 100–105 метрів, які наземним транспортом довелося б перевозити вкрай складними обхідними маршрутами.

WindRunner

Втім, Radia вже виходить далеко за межі енергетики. Співпраця компанії з Blue Water Shipping охоплює енергетичний сектор, негабаритні промислові вантажі, гуманітарну допомогу, аерокосмічну логістику, а також військові й оборонні перевезення. У травні 2025 року Radia також уклала дослідницьку угоду CRADA з Міністерством оборони США та USTRANSCOM — сторони оцінюють, чи може WindRunner стати комерційною альтернативою для військових негабаритних перевезень.

Головна фішка — де він може приземлятися

Можливо, найцікавіша деталь проєкту — не розміри, а вимоги до злітно-посадкової смуги. WindRunner потребує смуги довжиною лише 1800 метрів і здатен працювати з неукріплених чи напівпідготовлених покриттів. Це теоретично дозволить доставляти великогабаритні системи туди, де інфраструктура обмежена: на віддалені аеродроми, острови, тимчасові бази чи в райони після стихійних лих. Саме ця здатність приземлятися поза великими аеропортами відрізняє WindRunner від літака, який просто перевозить “важкі речі” — він потенційно здатен обходити вузькі місця логістики цілком.

Схожу, хоч і меншу за масштабом, логіку демонструє й китайський вантажний дрон YH-1000S — авіатехніка майбутнього дедалі менше залежить від ідеальних умов для зльоту.

Попри всі амбіції, WindRunner сьогодні залишається проєктом на стадії рендерів, цифрового проєктування, аеродинамічних тунельних тестів і переходу до будівництва повномасштабних сертифікаційних літаків — жодних реальних регулярних рейсів чи вантажів літак поки не виконує. Перші оборонні чи комерційні операції компанія планує запустити орієнтовно до 2030 року.

Поділитися цією статтею

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити