SSD-накопичувачі різко подешевшають

Середні ціни на SSD-накопичувачі продовжать знижуватись у третьому кварталі 2023 року ще на 8-13%. Про це повідомляють аналітики TrendForce у блозі компанії.

За даними експертів, компанії продовжують спільно скорочувати виробничі потужності, проте ситуація на ринку все одно не дозволить зупинити зниження цін. Дешевшатимуть і флеш-накопичувачі на основі енергонезалежної пам’яті NAND — на 3-8%, упевнені фахівці.

У TrendForce припустили, що у четвертому кварталі ціни стабілізуються. Аналітики пояснили, що ринок у третьому кварталі, як і раніше, перебуває в стані надмірної пропозиції — кількість покупців, зацікавлених у придбанні SSD-накопичувачів, поки що не настільки значна.

Експерти також зазначили, що приплив замовлень від китайських державних органів та операторів зв’язку може стимулювати зростання постачання SSD-накопичувачів для корпоративних цілей. Це потенційно дозволить досягти більш високих показників із продажу ближче до четвертого кварталу 2023 року.

SSD-накопичувачі стали популярні у власників ПК та ноутбуків, оскільки мають переваги у швидкості роботи в порівнянні з жорсткими дисками, або HDD-накопичувачами. Проте довгі роки SSD вважалися дорожчими, ніж HDD.

За прогнозом віце-президента з досліджень і розробки Pure Storage Шона Розмаріна, після 2028 року класичні жорсткі диски повністю зникнуть з продажу, їх замінять SSD, що подешевшали.