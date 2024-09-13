Samsung Galaxy M55s показали на свіжих зображеннях

Рендери пристрою показав ресурс SmartPrix. Там же розкрили всі ключові характеристики.

У смартфона доволі незвичний дизайн з незвичним візерунком в області блоку тильної камери. Сама камера потрійна, з основним 50-мегапіксельним сенсором, 8-мегапіксельним шириком і 2-мегапіксельною макрокамерою. Фронтальна камера 50-мегапіксельна.

Екран 6,67-дюймовий з частотою оновлення 120 Гц. Апаратною основою Samsung Galaxy M55s стане однокристальна система Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 8 ГБ. Ємність накопичувача – 128 ГБ. Не виключено, що в продаж надійдуть і інші конфігурації.

Усередині батарея на 5000 мА*год зі швидкою зарядкою потужністю 45 Вт. Прем’єра очікується восени. Цінник поки невідомий.