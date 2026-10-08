Samsung скорочує виробництво смартфонів на 20–30% у четвертому кварталі. Причина в подорожчанні пам’яті

Samsung Electronics, за даними корейського видання Money Today, почала скорочувати обсяги виробництва смартфонів у четвертому кварталі. Підрозділ Mobile eXperience (MX) уже попросив партнерів зменшити постачання комплектуючих і готових пристроїв на 20–30%. Це може помітно змінити плани компанії на кінець року.

Одну з причин називають стрімке здорожчання пам’яті. За даними TrendForce, 12 ГБ LPDDR5X у другому кварталі коштували $145–146, тобто приблизно на 175% дорожче, ніж роком раніше. У третьому кварталі мобільна DRAM, за припущеннями, подорожчала ще на 20% і могла досягти $180, це близько 8 090 грн за курсом НБУ на 8 жовтня (44,94 грн/$). За оцінками аналітиків, за нинішніх цін на пам’ять та інші компоненти деякі смартфони Samsung майже не приносять компанії прибутку.

Для порівняння, IDC припускала, що Samsung виробить близько 59 млн смартфонів у третьому кварталі та 52 млн у четвертому. Але нове скорочення виявилося значно масштабнішим за прогнози. Якщо компанія справді зменшить випуск на 30%, обсяги наприкінці року опиняться суттєво нижче початкових планів. На початку року Samsung збиралася випустити близько 270 млн смартфонів і розраховувала на високий попит на нові складані моделі, як-от Galaxy Z Fold8.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Четвертий квартал і без того слабший для компанії, адже покупці вже чекають на нові флагмани. Тож скорочення випуску дозволяє не накопичувати залишки пристроїв і водночас знижує тиск на прибуток підрозділу.

Для українських покупців це ще один сигнал про можливе подорожчання. Раніше повідомлялося, що Samsung розглядає підвищення цін на майбутні Galaxy S27 саме через дорожчу пам’ять. Прямого впливу інсайду на український ринок поки не видно, а місцеві ціни залежать ще й від курсу гривні та політики офіційних дистриб’юторів.