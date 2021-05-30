Оголошено ТОП-5 найдоступніших моделей смартфонів до 2000 гривень

Поки хтось вибирає дорогі смартфони з ціною в кілька десятків тисяч гривень, інші ламають голову, намагаючись вибрати доступну модель, розраховану на виконання лише базових задач. Здавалося б – що може бути складного у виборі подібного пристрою. Однак, і тут є свої нюанси. Детальніше про них і про кращих представників ультрабюджетного сегмента ви дізнаєтеся, прочитавши матеріал до кінця.





№5 – BQ BQ-4030G Nice Mini

Простенький девайс. Порівняння з конкурентами модель виграє за рахунок того, що працює під управлінням свіжій Android 10 Go Edition. 3.97-дюймовий екран для перегляду відео підходить так собі, але відправляти з його допомогою повідомлення і відповідати на дзвінки можна. До того ж, судячи з відгуків, апарат стабільно підтримує мобільний зв’язок.

№4 – DEXP G450

До продукції DNS багато хто відноситься зі скепсисом, а даремно. DEXP G450 – непогана робоча конячка з 5-дюймовим екраном і окремим слотом під флешку, на яку можна закачати музику або зображення. В апарата мініатюрні розміри і корпус з приємного пластику. АКБ ємністю 2000 мАг вистачає на день, якщо не особливо насідати на інтернет.

№3 – BQ BQ-5040L Wallet

Основна особливість BQ BQ-5040L Wallet полягає в наявності NFC модуля, рідко зустрічається в даному сегменті. Непогано йдуть справи і з екраном – 4.95-дюймова матриця відкалібрована не так бездарно, як це зазвичай буває у бюджетників. Також користувачі відзначають стабільний прийом зв’язку і хороші динаміки.

№2 – ZTE Blade A3 2020

Смартфон компанії ZTE оснащується NFC модулем, що дозволяє використовувати пристрій для безконтактних платежів і зручним у повсякденному експлуатації 5.5-дюймовим екраном. Працює модель під управлінням спрощеної ОС Android 9.0 Go, в якій легко розібратися інтуїтивно. Корпус мініатюрний – поміщається навіть у нагрудну кишеню сорочки. Приємна на дотик кришка з рифленого пластика забезпечує чіпкий хват.



№1 – ITEL A25

Ультрабюджетники рідко дивують зовнішнім виглядом, але кришка ITEL A25 виглядає реально привабливо. До того ж, у моделі під капотом досить ємний для такої ціни АКБ на 3020 мАг, що витримує день роботи далеко від розетки. Тому якщо вам потрібна робоча конячка для того, щоб залишатися на зв’язку якомога довше, конкурентів у моделі просто немає.