Розкрито простий спосіб крадіжки паролів за допомогою мікрофону

Група вчених із британських університетів провела дослідження, в результаті якого визначила новий спосіб крадіжки паролів за допомогою прослуховування звуку натискання клавіш. Про це повідомляє видання Bleeping Computer .

Команда дослідників навчила нейромережеву модель визначати дані про те, які клавіші на клавіатурі натискав користувач, з точністю до 95%. Звуки клавіш записувалися за допомогою мікрофона», – йдеться у статті.

Під час експерименту автори дослідження перевіряли здатність моделі записати звуки, які видає клавіатура ноутбука Apple MacBook Pro. З’ясувалося, кожна клавіша має унікальний звук, який і розпізнає нейромережа.

При цьому у разі запису звуку клавіш під час спілкування в сервісі відеоконференцій Zoom точність знизилася, але лише до 93%. Використання моделі для атак дозволить майже повністю підібрати пароль будь-якої складності, який вводить користувач, констатували вчені.

На відміну від інших видів хакерів, які вимагають особливих умов, атаки за допомогою аналізу звуку клавіш проводити простіше через наявність якісних мікрофонів у багатьох пристроях – від ноутбуків до смартфонів.

За словами дослідників, від акустичного способу крадіжки паролів можна захиститись за допомогою біометричних методів аутентифікації, таких як сканування відбитка пальця.