У популярному смартфоні Xaiomi знайшли брак камери

У нових флагманах Xiaomi знайшли брак. У девайсів компанії проблеми з герметичністю корпусу, через що їх камери запотіють при різкому перепаді температур.





Про дефект повідомили ще кілька днів тому. Першим неприємний сюрприз виявив Арсеній Петров на каналі Wylsacom, а вчора наші коллеги з Mobiletelefon провели тести та з’ясували, що проблема торкнулася всіх пристроїв лінійки: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro та Xiaomi 12x. Запотівання відбувається, наприклад, якщо вийти з теплого будинку на вулицю або сісти в машину після фотосесії на свіжому повітрі.

Як результат – якість фотографій помітно погіршується, і зробити щось із цим не можна. Тільки чекати, доки конденсат зникне природним чином.

Також цей факт чреватий тим, що конденсат може накопичуватися всередині і призвести до пошкодження сенсора. Під питанням і заявлена ​​виробником відповідність стандарту IP68 – що буде, якщо телефон впаде у воду? До того ж, відремонтувати апарат за гарантією в такому разі не вийде, оскільки спрацює індикатор попадання вологи.

Xiaomi вже відреагувала на проблему досить дивною заявою. За словами представників бренду, “запотівання спостерігається тільки в оглядах російських блогерів”, а в Китаї, для ринку якого випущені апарати, таких проблем немає. Компанія пообіцяла вивчити спостереження перших користувачів та до прем’єри глобальної версії смартфона вирішити проблему. Загалом, купувати Xiaomi 12 та 12 Pro на AliExpress зараз точно не варто.

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