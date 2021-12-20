Експерти розповіли, що краще: купити готовий комп’ютер чи зібрати самостійно

Самостійне складання комп’ютера заощаджує бюджет, а покупка готового – час. Як же вчинити?





Стаціонарний комп’ютер – придбання серйозне та дороге. Нині рідкісна сім’я обходиться без нього. Жоден ноутбук або планшет не стане заміною настільному ПК, який є одночасно і робочою машиною, і розважальним центром.

Мозковим центром настільного комп’ютера є системний блок. Придбати його можна двома способами: купити всі комплектуючі окремо і самому встановити в корпус або вибрати в магазині готовий системник. Ми розповімо про плюси та мінуси кожного підходу.

САМОСТІЙНЕ СКЛАДАННЯ

Підібрати залізо, щоб зробити з нього цілий робочий комп’ютер – улюблене заняття багатьох сучасних користувачів, айтішників, геймерів, ентузіастів. Та й як інакше, адже в результаті виходить унікальна система, яка точно налаштована під потреби свого власника.

Для успіху знадобляться зусилля та час. Щоправда, інтернет істотно полегшує завдання: у вашому розпорядженні безліч тематичних відеороликів, покрокових посібників та форумів, де досвідчені збирачі ПК діляться своїм досвідом. Сайти-конфігуратори безкоштовно перевірять сумісність вибраних комплектуючих. Загалом, завдання вирішуване навіть для новачка.

Але велика кількість підказок не гарантує ідеального результату з першої спроби. Завжди залишається ймовірність, що зібраний комп’ютер працюватиме не так, як передбачалося, і навіть комплектувальник з досвідом не відразу знайде причину. Тому самостійну збірку ми рекомендуємо тим, хто вже технічно підкований і не боїться заглиблюватись у тонкощі.

ПЕРЕВАГИ САМОСТІЙНОГО СКЛАДАННЯ

Такий підхід має три великі плюси.

Необмежена кастомізація

Абсолютно всю електроніку та аксесуари можна підібрати, ґрунтуючись на своїх уподобаннях. Ви зможете заздалегідь розрахувати, наскільки потужною буде система і як вона виглядатиме, не виходячи за рамки бюджету.

Саме з цієї причини геймери та дизайнери збирають свої комп’ютери самі: першим потрібна не лише висока потужність, а й візуальні ефекти, а іншим доводиться підбирати залізо, виходячи із вимог конкретних програм. Всі вони точно знають, який рівень продуктивності їм потрібен і як його отримати.

Величезний вибір комплектуючих

Вам відкриті всі магазини світу. Потрібен бюджетний ПК для ігор? Фільтруйте деталі за ціною. Грошей зовсім обмаль? Ніхто не заважає придбати частину електроніки з рук.

Якщо комп’ютер вдома є, простіше зайнятися його апгрейдом, ніж збирати новий. Поміняйте насамперед ті деталі, які найсильніше впливають на продуктивність, а саме графічний процесор, оперативну пам’ять та накопичувач даних.

Менше витрат

Готовий системний блок завжди дорожче, ніж порівняний за конфігурацією самозбір, тому що до вартості начинки магазини додають певну суму за складання та торгову націнку.

Самому можна зібрати абсолютно будь-який комп’ютер – як дуже дешевий, так і дуже дорогий, при цьому можна заощадити на деталях, які не становлять важливості на даний момент, і зробити ставку на ті, що довше збережуть актуальність.

НЕДОЛІКИ САМОСТІЙНОГО СКЛАДАННЯ

Складання ПК з нуля – це не так просто, як може здатися. Завжди є ризик щось пошкодити, інакше готові системні блоки давно зникли б з магазинів. Які тут криються підводні камені?

Потрібні технічні знання

Тим, хто ніколи не заглядав у середину корпусу ПК, буде складно. Доведеться вивчити купу інформації про те, з чого комп’ютер складається, які є типи підключень та ін. Без цих знань не обійтись. Вам належить мати справу з дуже крихкими деталями, які не переживуть неакуратного поводження та неправильного встановлення.

Хоча онлайн-посібники та відеоуроки нададуть величезну підтримку, на їхнє вивчення доведеться витратити кілька годин, а можливо і днів.

Ризик несумісності компонентів

У такій справі, як збірка персонального комп’ютера, часто щось йде не за планом: не всі комплектуючі поєднуються одні з одними. Різниця в поколіннях, мікропрограмах, архітектурах та інтерфейсах підключення вводить в оману досвідчених збирачів, що вже говорити про новачків.

Уникнути таких казусів можна, якщо перевіряти сумісність компонентів на сайтах-конфігураторах типу PCPartPicker.

Помилки під час підключення та встановлення обладнання

Якщо вам не доводилося міняти своїми руками ні жорсткий диск, ні оперативну пам’ять, є велика можливість вбити дорогу електроніку. Користувачі навіть не помічають, як гнуті ніжки на процесорі, перегинають кабелі, нерівномірно розподіляють термопасту або взагалі забувають її нанести. Може так статися, що користувач зібрав все правильно, сумісне обладнання, але комп’ютер помер, так і не пропрацювавши ні хвилини, а причиною поломки стала статична електрика.

Всередині ПК багато комплектуючих, що легко зламати неправильним підключенням. Такі поломки заміні по гарантії не підлягають.

КУПІВЛЯ ГОТОВОГО ПК

Підбір комплектуючих для системного блоку – трудомістке заняття, а тому подобається не всім. Багато людей хочуть отримати готовий комп’ютер, який працюватиме без зайвої метушні. Ви цінуєте свій час? Тоді простіше піти до магазину та вибрати щось із готових рішень.

ПЕРЕВАГИ ПОКУПКИ ГОТОВОГО КОМП’ЮТЕРА

Вони становлять повну протилежність мінусам самостійного складання.

Просте встановлення

Ніякі технічні навички або розуміння внутрішнього пристрою ПК не знадобляться. Комп’ютер почне працювати відразу, як тільки до нього будуть підключені необхідні кабелі. Найчастіше операційна система вже встановлена ​​на внутрішній диск, її налаштування займе мінімум часу.

Гарантована сумісність деталей

Складанням системних блоків, які продаються в магазинах, займаються професіонали. Такий товар обов’язково тестується на стабільність роботи та сумісність компонентів. Покупець отримує гарантію, що проблем при завантаженні не виникне, а продуктивність відповідатиме заявленій.

Гарантійне обслуговування

На всі зібрані системні блоки розповсюджується гарантія продавця. У разі неполадок магазин надасть необхідну підтримку аж до повернення грошей або заміни товару.

НЕДОЛІКИ ГОТОВОГО ПК

Готовий ПК – це зручна покупка для більшості людей, але при такому підході спостерігається ряд недоліків.

Обмежена кількість конфігурацій

Головний мінус пов’язаний із кількістю опцій. Покупці змушені вибирати з того, що представлено в магазинах, але скільки б варіантів не було, в кожному може виявитися недолік: корпус не підходить за габаритами, занадто гучне охолодження, процесор недостатньо потужний і так до безкінечності.

Деякі магазини пропонують зібрати системний блок з урахуванням запитів користувача – за окрему платню, звісно. І це рішення обійдеться помітно дорожче, ніж таке саме, але зібране самотужки.

Грошові витрати

У ціну готових системних блоків закладено послуги зі складання та тестування, гарантійне обслуговування, вартість попередньо встановленого ПЗ та інші неявні фактори.

Низька якість деталей

У найдорожчих системних блоках можуть стояти дешеві компоненти. Зазвичай це стосується не дуже значущих речей – корпусу, кабелів, блоку живлення, кулерів. А у недорогих рішеннях трапляється залізо десятирічної давності.

Кастомізувати покупку небажано: доведеться зривати пломби з корпусу, а це позбавить гарантійного обслуговування.

ЩО ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІЗ РИНКОМ ВІДЕОКАРТ?

Дивно, але в наш час купити відеокарту стало проблематично. На момент написання цієї статті у всьому світі спостерігається величезний дефіцит графічних процесорів. Він пояснюється двома причинами: нестачею кремнієвих чіпів та активною діяльністю криптовалютних майнерів.

Ситуацію посилюють перекупники, які викуповують товари на веб-сайтах, а потім перепродують із націнкою до 80% від роздрібної вартості, що рекомендується.

Складання власного ПК завжди вважалося економічним варіантом, але у зв’язку з поточною ситуацією на ринку GPU все більше людей розглядає можливість купівлі готового ПК, навіть якщо він не повністю відповідає вимогам. У ньому завжди можна замінити компоненти, які не влаштовують, а ті, що залишилися, продати або залишити про запас.

СКЛАДАННЯ ВЛАСНОГО ПК АБО ПОКУПКА ГОТОВОГО: ЩО Ж КРАЩЕ?

Як ви розумієте, конкретної відповіді дати не можна: все впирається у ваші ресурси та очікування.

Якщо часу на вивчення технічних нюансів немає, то простіше купити готовий системний блок. З іншого боку, якщо ви грамотна і підкована в плані комп’ютерного заліза людина, ви можете зібрати собі все, що захочете. Перешкодами стануть лише несумісні між собою комплектуючі та скромний бюджет.