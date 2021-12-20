Дієві способи, що допоможуть заснути за допомогою смартфона

Якщо ви не можете заснути, то не варто у всьому звинувачувати свій смартфон. Він здатний допомогти розслабитися і поринути у сон, і сьогодні ми розповімо, як саме.





Поширена думка, що смартфон – це остання річ, до якої слід торкатися, якщо ви не можете заснути. У цьому є частка правди, адже вплив синього світла ніхто не скасовував.

Тим не менш, правильні програми, веб-сайти та налаштування пристрою можуть допомогти розслабитися та сприяти кращому нічному сну!

Нижче ми зібрали кілька ефективних методів розслабитись, які допоможуть заснути за допомогою смартфона.

БІЛИЙ ШУМ

Білий шум – найкращий звук, який допоможе вам заснути. Його м’яка, стабільна частота заглушує зовнішні шуми та настирливі думки – основні перешкоди на шляху до гарного нічного сну.

Для пристроїв на базі Android та iOS є кілька гарних програм з білим шумом, у тому числі Headspace та Sleepa. Крім цього, вони також містять набір різних інструментів для створення максимально розслаблюючої обстановки.

Однак, якщо ви не хочете, щоб різні програми для сну займали місце на телефоні, можете використовувати веб-сайти з білим шумом, такі як A Soft Murmur і MyNoise.

ЗВУКИ ПРИРОДИ

Якщо білий шум для вас занадто настирливий, то як альтернативу спробуйте включити звуки природи. Ви можете просто заплющити очі і уявити себе десь у лісі або на березі моря.

Зазвичай, програми з білим шумом також містять звуки природи, тому знову зверніть увагу на програми, згадані вище. В інших програмах, таких як Ambience, є сотні звуків на вибір, і навіть їх можна міксувати.

ASMR-АУДІО

Білий шум та звуки природи – далеко не єдині звуки, які можуть допомогти заснути. Тут варто виділити автономну сенсорну меридіональну реакцію (ASMR). Далеко не всім подобається ASMR, проте багато хто все ж таки приємно відгукується про дане явище.

Що таке АСМР? Простими словами, це приємні поколювання в потилиці, мурашки на спині, руках і ногах, які викликають звукові, візуальні або тактильні стимули.

Незважаючи на те, що ASMR стимулює почуття користувача, вона також може розслабити їх. Все залежить від звуку та від того, що його генерує. Зрештою, ефект такий самий, як у білого шуму.

Існує безліч ASMR програм для смартфонів. Крім того, на Spotify та iTunes є цілі плейлисти з ASMR звуками.

СПОКІЙНА МУЗИКА

Музична індустрія та мобільні технології вже давно співіснують разом, стаючи доступнішими для слухачів та артистів.

Завдяки смартфону у вас є доступ до радіо, музичного плеєра та незліченних плейлистів та відео, доступних у потокових додатках. Ось кілька розслаблюючих плейлистів, відео та радіостанцій, на які варто звернути увагу:

Spotify: Low-Key

Apple Music: Sleep Sounds

YouTube: Relaxing Guitar Music

Pandora: Relaxing Radio

Все це може допомогти заснути. Звичайно, всі люди різні і надають перевагу різній музиці (деякі можуть заснути під хеві-метал), однак ми вважаємо, що спокійна, розмірена мелодія – найкращий вибір.

Навіть генератори фонового звуку пропонують мелодійну атмосферу, тому все, що вам потрібно зробити, це вивчити різні програми та веб-сайти та знайти те, що потрібно. Після цього можна легко вибрати найефективніші інструменти, які допоможуть розслабитись.

АУДІОКНИГИ

Хороша казка на ніч – ще один спосіб заснути за допомогою смартфона. З іншого боку, навіть найнудніша аудіокнига може допомогти задрімати!

У будь-якому випадку, Audible – одна з найкращих бібліотек аудіокниг з чудовим мобільним додатком, за допомогою якого ви можете швидко почати слухати нову книгу. Audible має вбудований таймер сну, тому ви можете запрограмувати смартфон так, щоб він припинив відтворення книги через годину чи дві.

Головна перевага аудіокниг в тому, що вам не потрібно вибирати якусь певну категорію, щоб заснути. Важливо лише те, щоб голос був заспокійливим.

ПІДКАСТИ

Підкасти можна порівняти з аудіокнигами: є безліч категорій на вибір, включаючи гумор, дискусії на різні теми та багато іншого. Однак тут найкраще вибрати підкаст, менш орієнтований на розповідь, щоб ви ненароком не виявилися втягнутими в цікаву розповідь.

Ви можете вибрати підкаст навіть на нецікаву тему, оскільки головне – щоб голос спікера був заспокійливим.

Багато смартфонів за замовчуванням мають встановлений додаток для підкастів: Google Podcasts на Android та Apple Podcasts на iPhone/iPad.

Є навіть спеціальна категорія підкастів, яка допомагає вам розслабитися (наприклад, The ASMR Garden та The Relaxation Series).

Як варіант, можна пошукати веб-сайти з підкастами, які відповідають вашим інтересам/смакам. Просто не слухайте нічого занадто захоплюючого – так заснути точно не вдасться.

МЕДИТАЦІЯ

Прослуховування розслаблюючої музики творить чудеса з вашим режимом сну, але активніший підхід до цього питання допоможе ще більше в довгостроковій перспективі. Наприклад, ви можете вивчити різні техніки медитації, щоб краще контролювати своє тіло.

Існує безліч веб-сайтів, а також спеціальні програми, такі як Omvana, які пропонують різні вправи з гідом. Це важливі інструменти для збереження спокою та здорового сну.

Лежачи в ліжку, дотримуйтесь інструкцій. Запам’ятовуйте кожен рух і повторіть його кілька разів, щоб запам’ятати та почати виконувати самостійно пізніше. Після цього ви зможете використовувати свій смартфон для прослуховування музики або звуків природи та одночасно займатися медитацією.

СТРІМИ НА TWITCH

Twitch наповнений стрімерами з усього світу: ви можете знайти трансляцію практично на будь-яку тему, а потім використовувати її у фоновому режимі, щоб розслабитись.

Рекомендуємо звернути увагу на стріми з в’язання, складання механічних клавіатур, або малювання та 3D-моделювання – спокійна музика в парі з приємним голосом допоможуть заснути.

ЗАПИСКИ ДО ЩОДЕННИКА

Розвантаження думок та повсякденних турбот неодмінно зніме напругу з вашого тіла та полегшить сон. За допомогою смартфона ви отримаєте доступ до безлічі різних програм, завдяки яким можна записувати свої думки/плани на день.

У мережі є безліч крутих програм і онлайн-сервісів, які дозволять диктувати нотатки, а не писати їх вручну. Таким чином, навіть не доведеться дивитися на екран – ви можете відкласти телефон та заплющити очі.

Загалом, ведення щоденника перед сном допоможе розслабитися і зануритися в сон – обов’язково спробуйте.

АВТОМАТИЧНЕ ВКЛЮЧЕННЯ ТЕМНОЇ ТЕМИ

Останній трюк, який слід враховувати поряд з усіма перерахованими вище способами – налаштування смартфона на автоматичне включення темної теми. Якщо вам необхідно користуватися телефоном навіть уночі, темний режим допоможе знизити навантаження на очі.

Якщо ви не встановите точний час, телефон автоматично включатиме темну тему на заході сонця і вимикати зі сходом сонця.

Ще один прийом, який варто використовувати перед сном – режим «Не турбувати», який відключає повідомлення від деяких програм та людей (або всіх). На багатьох пристроях можна налаштувати щоденне включення режиму «Не турбувати» в певний час.

ВИСНОВОК

Здоровий сон дуже впливає на наше життя, тому важливо висипатися, щоб бути повним сил і енергії. Всі описані вище методи та інструменти допоможуть легко заснути за допомогою смартфона.