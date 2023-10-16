Гідрогелева плівка на телефон: чи варто клеїти?

З кожним поколінням смартфони стають тільки складнішими і дорожчими, тому питання захисту девайса залишається актуальним. І найбільше власників турбують тендітні дисплеї, які доводиться покривати плівками, захисним склом або, наприклад, гідрогелем.

Довгий час на ринку захисних аксесуарів були популярні полімерні плівки. Вони використовувалися для захисту дисплея смартфона від дрібних та великих подряпин. Зараз цей матеріал теж використовується, але вважається застарілим і незабаром зовсім вийде з ужитку. Проте надійність дешевих полімерів залишає бажати кращого – вони швидко дряпаються і не рятують дисплеї від серйозних пошкоджень.

Однак деяких користувачів хвилює не лише безпека, а й зовнішній вигляд. Ви знаєте, про що ми говоримо – це додаткова товщина на екрані, а також технічні вирізи під передню камеру, динамік і кнопки. Все це порушує первозданний дизайн смартфона, хоча річ не тільки в естетиці. Навіть найдорожче і прозоре скло має власні показники заломлення, світлопропускання та прозорості, які відрізняються від характеристик оригінального дисплея. Тому, як не крути, додатковий шар у вигляді загартованого скла погіршує якість картинки.

Що таке гідрогель?

З розвитком технологій у таких вимогливих та примхливих користувачів з’явилася можливість знайти компроміс між товщиною та ступенем захисту та практичністю. Наприклад, за допомогою плівок із гідрогелю.

Гідрогелева плівка – це відносно нова технологія захисту, яка вважається більш ефективною та довговічною. Принаймні так говорять у магазинах електроніки, де її пропонують наклеїти на ваш смартфон, не відходячи від каси. Продавці стверджують, що гідрогель — це чи не сама досконалість. Наприклад, на ньому самі затягуються подряпини, а ще цей матеріал може маскувати подряпини на екрані девайса. Що ж, частково це правда. Але є нюанси.

Міфи про гідрогель

«Гідрогель складно подряпати». Насправді така плівка теж дряпається, але через еластичність матеріалу та його високу пластичність дрібні подряпини від піску на ній з’являються рідше, ніж на загартованому склі. При цьому, якщо якась павутинка і з’явиться, то гідрогель замаскує її.

«Гідрогель самозагоюється». Тільки у випадку з невеликими вм’ятинами та дуже дрібними подряпинами. Процес можна прискорити за допомогою фена для волосся – просто трохи розігріває поверхню, і пошкодження чарівним чином зникають. У той самий час сильні подряпини з порушенням цілісності гідрогелю не виправити нічим. Наприклад, якщо провести плівкою ножем або іншим гострим предметом

На фото вище – експеримент від одного із продавців. З сильним порізом від ножиць матеріал не впорався, хоча пошкодження з часом стало менш помітним.

“Гідрогель захищає від падіння”. Це справжнісінький міф, оскільки гідрогелева плівка в цьому плані нічим не відрізняється від звичайної. Вона не захистить екран від розтріскування і, хіба що, прийме на себе всі подряпини, якщо смартфон прослизне по асфальту.

“Гідрогель не збирає відбитки”. Існує думка, що у гідрогелевої плівки жировідштовхувальні властивості краще, ніж у скла. Насправді ні — гідрогель із таким самим успіхом збирає жирні «пальці». А ще по ньому не так добре ковзає палець, тому що на гідрогель складно нанести олеофобне покриття.

«Гідрогель добре ковзає». Це точно не так – будучи «резиноподібним» покриттям, гідрогелева плівка, навпаки, перешкоджає ковзанню. Хоча за фактом, після деякого користування палець по плівці ковзає дуже добре – вся справа в жирі, що зібрався на екрані, який працює як мастило.

Переваги гідрогелевої плівки

Гідрогель – не найкраща альтернатива загартованому склу в плані якості захисту. Тим не менш, у такої плівки є деякі переваги. Наприклад, за допомогою гідрогелю можна захистити не лише екран, та ще й корпус телефону. Зазвичай плівку нарізають під кожен смартфон за лекалами, так що її можна наклеїти як на задню панель, так і на бічні грані і навіть на камеру.

Гідрогелева плівка стійка до подряпин, при появі яких достатньо прогріти плівку феном, після чого дрібні пошкодження «заживуть». Звичайно, не варто фанатично намагатися подряпати її і потім відновити — усьому є своя межа міцності.

Чому потрібно захищати екран?

Виробники всіляко рекламують свої технології та запевняють, що екран вашого девайсу не подряпається навіть при найактивнішому використанні. Можливо, це й так, але згодом навіть тверде скло може «затертися» при контакті з ключами у кишені та іншими предметами. Тобто фізично воно буде цілим, але втратить візуальну привабливість.

Гідрогелеву плівку легко поміняти. Або просто зняти, якщо вона вас перестала влаштовувати. Що стосується захисту від падінь, тут толку від плівок ніякого. Але й не кожне скло може врятувати екран, дивлячись як впаде гаджет.

Ще один важливий момент: під час продажу пристрою покупець насамперед зверне увагу на стан дисплея. Природно, пристрій з ідеальним екраном буде оцінено на вторинному ринку набагато вище, ніж аналогічний девайс із подряпинами на оригінальному склі. Так що краще витратити 200-300 гривень на захист, ніж потім робити знижку в кілька тисяч.