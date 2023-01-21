ТОП 5 идей полезных завтраков, которые обеспечат зарядом бодрости на весь день

Вы завтракаете перед работой? Согласно с опросами, каждый пятый человек идет на работу голодным. Но информационная и психоэмоциональная нагрузка, с которой мы сталкиваемся на протяжении дня, требуют качественного питания.

Сегодня мы разбираемся, почему завтрак настолько важный и предложим 5 лучших рецептов вкусного и полезного завтрака.

Зачем человеку кушать утром

Обычно между ужином и завтраком проходит не менее 8 часов. Поэтому после пробуждения нужно дать мозгу энергию. Исследование Кембриджского университета показывает, что именно питательный завтрак будет стимулировать память и способствовать концентрации внимания.

Кроме того, голодный человек быстро утомляется, у него возникают проблемы с памятью, появляется слабость, а со временем присоединяются болезни ЖКТ. Дальше – больше. Если человек с детства не приучен завтракать, то у него замедляется обмен веществ, что может стать причиной увеличение веса и нарушения.

Как видите, отсутствие завтрака точно не улучшит ваше здоровье, это подтверждаю исследования и новости о кулинарии.

Скажете, что у с утра кушать не хочется. Мы попробуем вас переубедить. Предлагаем 5 идей вкусных завтраков, которые понравятся взрослым и детям.

Овсянка с яблоками и корицей.

Для приготовления одной порции понадобится

70 грамм овсяных хлопьев;

150 мл воды и/или 100-150 мл молока;

1 яблоко (можно заменить бананом, абрикосом, клубникой или любым сезонным фруктом);

10 г сливочного масла;

корица по вкусу.

Овсяные хлопья залейте водой и доведите до кипения, потом добавьте молоко (при желании) и корицу. Продолжайте варить до готовности. Перед тем как снять с огня добавьте масло и оставьте кашу на минуту-две. В это время нарежьте яблоко или другой фрукт.

При этом лучше выбирать овсяные хлопья грубой обработки. Такую кашу придется варить около 10 минут, но она гораздо более полезная каш, которые достаточно залить кипятком.

Такой завтрак будет богат белком. а также витаминами группы В, что поможет улучшить мозговую деятельность. Яблоки богаты железом, а корица стимулирует работу мозга.

Творожная запеканка с ягодами

Для приготовления нам понадобится:

200 грамм творога;

2 яйца;

1 столовая ложка манки;

ягоды – свежие или замороженные;

сахар по вкусу;

1 столовая ложка натертой моркови.

Творог перемешайте с манкой и добавьте морковь. Белок отделите от желтков. Желтки взбейте до густой пены с сахаром, белки – со щепоткой соли. Все компоненты перемешайте и вылейте в разъемную форму, предварительно смазав растительным маслом и посыпанную мукой. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекайте около 40 минут. Появление золотистой корочки подскажет, что запеканка готова.

Приготовить запеканку можно с вечера. Утром остается лишь полить ее сметаной и посыпать ягодами или нарезанными сезонными фруктами.

Такой завтрак богат на кальций, клетчатку и пектины, а также содержит витамины А, С и группы В.

Омлет с овощами и зеленью

Для приготовления одной порции этого простого и полезного завтрака нам понадобится:

1 куриное яйцо;

40 мл пастеризованного молока;

1 ч.л. сливочного масла;

соль по вкусу.

Яйцо взбивайте миксером или вилкой 30 секунд. Добавьте молоко и соль, перемешивайте до получения однородной пышной массы.

Готовить омлет можно на паровой бане или на сковородке. Если готовите на пару, переложите омлет на тарелку, посыпьте зеленью и добавьте болгарский перец, томаты, отваренную стручковую фасоль или брокколи.

Если вы будете жарить омлет, то предварительно немного поджарьте овощи, вылейте яичную смесь и накройте крышкой.

Блюда из яиц содержат целый комплекс питательных веществ, а также высококачественный белок, который быстро усваивается.

Бутерброды с рыбой

Не стоит считать, что бутерброды – это не полезный завтрак. Конечно, белый хлеб с дешевой вареной колбасой точно не будут полезными. Мы предлагаем заменить белый хлеб на зерновой или с высевками, а колбасу жирными сортами рыбы – лосось, скумбрия или даже печень трески.

Итак, для приготовления бутербродов понадобится:

2 ломтика хлеба;

бутербродное масло, жирностью не менее 82,5%;

4 кусочка рыбы;

листья салата.

Рыба богата полиненасыщенными жирными кислоты. Например, Омега-3 – незаменимый компонент для улучшения памяти и быстрого восприятия информации.

Фруктово-ягодное смузи с орехами

Для этого легкого завтрака нам понадобится:

половину стакана малины – свежей или мороженой;

банан;

половина киви;

пара ложек черной смородины;

орехи (грецкие или миндаль.

Фрукты нарежьте на кусочки, добавьте орехи и все это измельчите с помощью блендера. Если смесь получится слишком густой, можно добавить йогурт или молоко.

Орехи сделают такой завтрак отличным питанием для мозга, поскольку улучшает память и концентрацию. Фрукты и ягоды богаты витаминами С, P и PР.