Найпопулярніші причини, чому не працює смартфон на базі Android чи iOS

Смартфон не працює або завис, не вмикається екран, гальмує так, що неможливо користуватися – з’ясовуємо причину, шукаємо спосіб виправити.





Перевірте, чи телефон розрядився. Або девайс працює, а екран – ні.

Акумулятор розряджений

За іграми, переглядом відео та листуванням у месенджерах часом легко втратити контроль над часом та рівнем заряду батареї. Телефон вимкнувся і не вмикається – поставте на зарядку. Не поспішайте вмикати. Зачекайте кілька хвилин. Краще із запасом – хвилин 10.

Увімкнули, а екран залишається чорним – рано робити висновки про те, що смартфон несправний. Може знадобитися деякий час, щоб заряд акумулятора став достатнім для вмикання девайса.

Не допускати повної розрядки телефону. Негативно позначається на батареї. Оптимальний рівень заряду Li-Ion акумулятора: 20-80%.

Батарея смартфона несправна чи деградувала

Іноді батарея виходить із ладу остаточно. Здувається. Найчастіше таке відбувається зі старими телефонами. Але подекуди раптово і з новими. Якщо акумулятор знімний – вийміть. Огляньте. Є пошкодження, опуклості чи розриви – використовувати небезпечно, навіть якщо девайс вмикається. Замініть на сумісний з телефоном.

Незнімний акумулятор іноді можуть міняти в сервісному центрі. Якщо вийшла з ладу батарея смартфона, якому кілька років – досвідчений користувач воліє поміняти девайс. Пристрій застарів морально – і програмне та апаратне забезпечення можуть не відповідати актуальним завданням та не підтримувати потрібний користувачеві софт. Не встановлюються або некоректно працюють важливі додатки – одна з вірних ознак того, що девайс втратив актуальність.

3-5 і більше років тому модель була крута – не означає, що і сьогодні підходить для комфортного використання. Літій-іонні батареї згодом деградують. Втрачають ємність. Фізичні пошкодження відсутні, а телефон не працює або вимикається через короткий час – настав час міняти акумулятор або смартфон.

Екран телефону не вмикається або завис

Дисплей вимкнений, а натискання кнопки живлення не допомагає – девайс пішов у «примусовий сон». Термін неформальний, поширений опис цієї проблеми серед технічних фахівців. Натискаємо та утримуємо протягом 10 секунд кнопку живлення. Через деякий час вмикаємо смартфон.

Примусовий перезапуск – тимчасове рішення. Іноді дисплей перестає зненацька «засинати» після оновлення ОС.

Низка користувачів зазначають, що причиною «примусового сну» ставали захисна плівка або захисне скло, особливо загартоване. Рішенням для телефонів ставало включення функції «Завжди на дисплеї» – Always On Display.

Чорний екран – не завжди ознака телефону, що не працює. Натисніть і утримуйте кнопку живлення кілька секунд. Зачекайте деякий час і повторіть натискання вимикача. Чути звук завантаження або вібрацію – пристрій увімкнеться. Проблема з екраном чи драйвером дисплея.

Якщо у вас є настільний ПК або ноутбук, кабель для підключення телефону по USB і посібник з відновлення даних до вашої моделі, перенесіть інформацію на диск комп’ютера або зовнішній носій. Для діагностики несправності екрана потрібен огляд девайса спеціалістом сервіс-центру. Або користувач, який має досвід і кваліфікацію з ремонту мобільних пристроїв — на власний страх і ризик власника телефону.

Телефон не працює після падіння або контакту з рідиною

Спроба увімкнення мокрого пристрою може призвести до короткого замикання. Бажано показати пристрій спеціалісту з ремонту мобільних телефонів.

Якщо відео, фото та файли на картці пам’яті microSD – перенесіть на диск ПК чи ноутбука, флешку або зовнішній SSD чи HDD накопичувач.

Досвідчені користувачі інколи відновлюють працездатність намоклого телефону в домашніх умовах. Діють на власний страх та ризик.

Якщо задня панель знімна – знімають кришку. Виймають акумулятор, якщо знімний. Розкладають на чистій тканині далеко від джерел прямого світла. Залишають на кілька годин для повного просихання.

Зарядний кабель, адаптер, розетка, USB-C або microUSB

Зарядили телефон – не працює. Переконайтеся, що зарядний кабель, адаптер та електрична розетка справні. Зарядіть іншу сумісну зарядку від іншої розетки.

Ймовірність проблеми з кабелем USB-C-USB-C вище, ніж з USB-C-USB-A. Пробуємо зарядити телефон через кабель із USB-C на USB-A. Використовуємо адаптер живлення з великим роз’ємом USB. Якщо смартфон заряджається – причина USB-C. Заряджаємо і далі через кабель та адаптер USB-A. Або підбираємо відповідний USB-C – без впевненості. Витрати грошей та часу можуть виявитися марними.

Очищаємо забруднений порт USB Type-C або microUSB гострим краєм складеної вдвічі візитної картки. Діємо обережно. Використовуємо для очищення стиснене повітря з низьким тиском. Досвідчені користувачі не чистять роз’єм телефону «для профілактики». Тільки за потреби. І після уважного огляду зі збільшувальним склом та яскравим ліхтариком – визначаємо кількість забруднень, сторонніх предметів чи пошкоджень.

Несправний роз’єм Type-C або microUSB потребує заміни спеціалістом сервісного центру або користувачем з досвідом ремонту мобільних пристроїв.

Телефон некоректно працює через ПЗ

Телефон працював добре, але став «барахлити». Швидко розряджається або гальмує. Згадайте, після якої дії пристрій почав працювати некоректно.

Якщо після інсталяції певної програми або гри – видаліть програмне забезпечення. Відновіть налаштування мобільної операційної системи та програм до того стану, коли телефон працював без нарікань.

Перезавантажте смартфон. Працездатність девайсу відновлена – причина у програмі. Або несумісності додатку з цим телефоном.

Перезапустіть смартфон

Смартфон перестав працювати чи «остаточно завис» – перезапустіть. Натисніть і утримуйте кнопку живлення кілька секунд. Залиште пристрій вимкненим на кілька хвилин. Увімкніть. Найчастіше перезавантаження допомагає. Сьогодні користувачі нерідко тримають телефон увімкненим місяцями та роками. Підхід неправильний: будь-який комп’ютер потребує періодичного перезавантаження – не лише настільний. Смартфони, планшети та ноутбуки – теж.

Застарілий телефон бажано перезавантажувати частіше – щонайменше раз на тиждень. Найкраще щодня. Девайс швидше накопичує програмні помилки. Неактуальна ОС гірше справляється із завданнями сучасного користувача.

Дисплей смартфона не вимикається

Екран телефону перестав вимикатися. Найпоширеніша причина – розумна опція програми, яка тримає дисплей увімкненим постійним або тривалий час.

Ця функція інтегрована до ряду корисних програм. У тому числі – для читання електронних книг. Відкрийте налаштування. Знайдіть опцію встановлення часового інтервалу, після якого дисплей девайса в режимі бездіяльності автоматично вимикається.

Можливий варіант – екран залишиться увімкненим доти, доки заряд батареї не впаде до певного рівня. Наприклад – 50%, 25%. Встановіть комфортний час автоматичного вимкнення екрана. Софт для кастомізації інтерфейсу також може примусово утримувати дисплей увімкненим. Приклад: заставки.

Не всі телефони коректно працюють із цим функціоналом. Якщо проблема виникла після встановлення або оновлення певної програми – видаляємо програму або повертаємося до попередньої версії. Підбираємо іншу з подібним функціоналом, що працює без складнощів.

Досвідчений користувач позбавиться «декоративного» софту, після якого телефон став «барахлити». Шпалери, лаунчери і подібні програми навряд чи важливіші за працездатність девайсу. Але тут – на розсуд користувача.

Шкідливий або шахрайський софт може стати причиною того, що дисплей телефону перестав вимикатися.

Зберігаємо значні файли зі смартфона на флешку або жорсткий диск комп’ютера. У тому числі – ролики та фотографії. Видаляємо нещодавно встановлені програми, особливо встановлені за рекомендаційними посиланнями в повідомленнях. Очищаємо кеш браузерів, месенджерів, клієнтів соціальних мереж та електронної пошти.

Не допомогло? Скидаємо ПЗ телефону до заводських налаштувань. Керуємося інструкцією до цієї моделі. Відео, фотографії, файли на телефоні та програми будуть втрачені. Тому перед поверненням девайса в фабричний стан робимо бекап цінного вмісту вбудованого накопичувача та карти пам’яті.

Якщо смартфону більше ніж 3 роки, він перестав отримувати оновлення ОС, все частіше викликає дискомфорт при використанні – віддайте перевагу заміні, а не ремонту девайса. Витрати на відновлення працездатності старого пристрою можуть наближатися до ціни нового. З урахуванням витрат часу та зусиль – перевершувати. З актуальним бюджетним телефоном зручніше, ніж зі стародавнім флагманом. Він тягне свіжі версії програм, працює під управлінням нової версії ОС, підтримує сучасний функціонал.