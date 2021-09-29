Стало известно сколько туристов посетило Украину в 2021 году

Украина превращается в туристическое государство. Даже коронавирус не стал преградой для ее посещений. Статистические данные показали следующие результаты: 70% всех туристов, что посетили страну, прибыли из Европы.





Во время летнего сезона 2021 Украину посетило почти 3,5 миллиона человек. Такую информацию предоставила Государственная продовольственная потребительская служба. На протяжении года были туристы из Северной Америки и Азии. Также были Гости из стран Африки. Общая картина выглядит следующим образом:

24% туристы с азиатских стран (Индия, Индонезия, Афганистан, Таджикистан и другие);

2,8% гости Из Северной Америки;

почти 1,7% туристов из Африки;

почти 1,7% туристов из Африки; 70% – страны Европы (Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Дания и другие).

Тепло об отдыхе отзываются арабские туристы. И женщинам, и мужчинам нравится, что к ним относятся как к обычным гражданам. А хиджаб не вызывает агрессивного отношения со стороны украинцев.

Иностранцы приятно поражены украинским гостеприимством и вкусной кухней. Цены на жилье, транспорт и развлечения тоже порадовали европейцев. Есть и слабые стороны, над которыми надо работать, а именно:

низкий уровень знания английского языка;

слабый гостиничный сервис;

За прошлый год почти 5,7 миллиона украинцев выезжали за границу по работе и на отдых. Турция и Египет до сих пор является самыми популярными старнами для отдыха.

Интересно, что в Украину приезжали даже известные блогеры. В топ популярных мест для туристов вошли: Чернобыль, Львов, Одесса, Харьков, Киев и Карпаты. Почти 80% всех посетителей сказали, что приехали бы в страну еще раз.

В 2022 году ожидается, что количество иностранных туристов увеличится почти вдвое. Пандемия коронавируса не помешает развитию в туристическом бизнесе. Уже есть план на будущий год, воплощение которого позволить вывести страну на новый уровень в туризме.