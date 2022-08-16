SSD какого объема выбрать для компьютера?

Популярность твердотельных накопителей растет. Их используют даже в бюджетных сборках для улучшения производительности. В продаже доступны модели от многих брендов компьютерной периферии. Они отличаются по способу подключения, пропускной способности, форм-фактору, разновидности энергонезависимой памяти. Главное отличие — объем. Обычно он служит решающим фактором при выборе твердотельника для компьютера. Кому-то достаточно 64 или 128 Гб, а кто-то не может «насытиться» SSD на 500 Гб или Терабайт.





Определить оптимальный объем SSD проще, если ясны основные цели эксплуатации ПК.

Офисный компьютер начального уровня

Обычно у работников офисов невысокие требования к характеристикам компьютера. Многие пользователи даже не знают, какое «железо» стоит в их рабочих устройствах. Однако их смущает, если компьютер зависает, ведь глюки негативно сказываются на продуктивности. Справляться с должностными обязанностями трудно, когда приходится тратить время на попытки «растормошить» ПК и избавиться от лагов.

Чтобы комп перестал тормозить, нужно оснастить его хорошим процессором и поставить быстрый накопитель для хранения операционной системы и полезных программ. Много памяти не потребуется: для Виндовса и офисного пакета приложений достаточно SSD на 120-128 Гб.

240-256 Гб — оптимальный выбор при условии использования требовательных профильных программ, больших баз данных и объемистых файлов (например, таблиц).

Домашний мультимедийный компьютер

С мультимедийным компьютером все просто — чем больше на нем памяти, тем лучше. Стоит поставить твердотельник на 500 Гб или целый Терабайт, чтобы хранить под рукой масштабную мультимедийную коллекцию, которая включает:

фильмы и сериалы;

памятные видеоролики, снятые собственноручно;

архив фотографий, сделанных с помощью смартфона или фотоаппарата;

подборку любимой музыки;

изображения, созданные в творческих приложениях.

Если конфигурация домашнего ПК заточена только под HDD (обычный жесткий диск) и не позволяет использовать SSD, можно приобрести внешний накопитель от проверенного производителя. Покупка позволит убить сразу двух зайцев: диск пригодится дома, и его можно будет использовать в путешествиях в паре с лэптопом, смартфоном или фотокамерой.

Продвинутый игровой компьютер

Геймерам всегда мало памяти, так как новые игры выходят постоянно и для них нужно много места. К тому же, существенную часть встроенного накопителя занимают данные игр: карты, сохранения, кэш, моды. Отличное решение для игрового компьютера — комбинированная память, жесткий диск + твердотельный накопитель. Правда, стоит учитывать, что шум винчестера может мешать игре. Еще один минус — хрупкая конструкция. Механическое воздействие на системник или ноутбук может стать причиной появления физических битых кластеров на жестком диске.

Для геймеров удобна компоновка с одним универсальным твердотельным накопителем на несколько Терабайт или с двумя:

меньшего объема (до 500 Гб) — для системного ПО, большего объема (на 1-2 Тб) — непосредственно для игр.

Рабочая станция

Рабочим станциям для профессиональных задач приходится ежедневно выдерживать высокие нагрузки. Сохранять топовую производительность даже в мультизадачном режиме им помогают такие компоненты:

мощное воздушное или жидкостное охлаждение;

современная оперативная память в большом объеме (от 16 Гб);

продвинутый процессор с хорошей энергоэффективностью;

быстрый твердотельный накопитель емкостью не менее 1 Тб, поддержкой умной диагностики, функцией сбора мусора.

Для любых целей разумно покупать ССД с запасом. Такой подход позволит избежать проблем, связанных с внезапной нехваткой драгоценных Гигабайтов для ПО и не только.