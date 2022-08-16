SSD какого объема выбрать для компьютера?
Популярность твердотельных накопителей растет. Их используют даже в бюджетных сборках для улучшения производительности. В продаже доступны модели от многих брендов компьютерной периферии. Они отличаются по способу подключения, пропускной способности, форм-фактору, разновидности энергонезависимой памяти. Главное отличие — объем. Обычно он служит решающим фактором при выборе твердотельника для компьютера. Кому-то достаточно 64 или 128 Гб, а кто-то не может «насытиться» SSD на 500 Гб или Терабайт.
Определить оптимальный объем SSD проще, если ясны основные цели эксплуатации ПК.
Офисный компьютер начального уровня
Обычно у работников офисов невысокие требования к характеристикам компьютера. Многие пользователи даже не знают, какое «железо» стоит в их рабочих устройствах. Однако их смущает, если компьютер зависает, ведь глюки негативно сказываются на продуктивности. Справляться с должностными обязанностями трудно, когда приходится тратить время на попытки «растормошить» ПК и избавиться от лагов.
Чтобы комп перестал тормозить, нужно оснастить его хорошим процессором и поставить быстрый накопитель для хранения операционной системы и полезных программ. Много памяти не потребуется: для Виндовса и офисного пакета приложений достаточно SSD на 120-128 Гб.
240-256 Гб — оптимальный выбор при условии использования требовательных профильных программ, больших баз данных и объемистых файлов (например, таблиц).
Домашний мультимедийный компьютер
С мультимедийным компьютером все просто — чем больше на нем памяти, тем лучше. Стоит поставить твердотельник на 500 Гб или целый Терабайт, чтобы хранить под рукой масштабную мультимедийную коллекцию, которая включает:
- фильмы и сериалы;
- памятные видеоролики, снятые собственноручно;
- архив фотографий, сделанных с помощью смартфона или фотоаппарата;
- подборку любимой музыки;
- изображения, созданные в творческих приложениях.
Если конфигурация домашнего ПК заточена только под HDD (обычный жесткий диск) и не позволяет использовать SSD, можно приобрести внешний накопитель от проверенного производителя. Покупка позволит убить сразу двух зайцев: диск пригодится дома, и его можно будет использовать в путешествиях в паре с лэптопом, смартфоном или фотокамерой.
Продвинутый игровой компьютер
Геймерам всегда мало памяти, так как новые игры выходят постоянно и для них нужно много места. К тому же, существенную часть встроенного накопителя занимают данные игр: карты, сохранения, кэш, моды. Отличное решение для игрового компьютера — комбинированная память, жесткий диск + твердотельный накопитель. Правда, стоит учитывать, что шум винчестера может мешать игре. Еще один минус — хрупкая конструкция. Механическое воздействие на системник или ноутбук может стать причиной появления физических битых кластеров на жестком диске.
Для геймеров удобна компоновка с одним универсальным твердотельным накопителем на несколько Терабайт или с двумя:
- меньшего объема (до 500 Гб) — для системного ПО,
- большего объема (на 1-2 Тб) — непосредственно для игр.
Рабочая станция
Рабочим станциям для профессиональных задач приходится ежедневно выдерживать высокие нагрузки. Сохранять топовую производительность даже в мультизадачном режиме им помогают такие компоненты:
- мощное воздушное или жидкостное охлаждение;
- современная оперативная память в большом объеме (от 16 Гб);
- продвинутый процессор с хорошей энергоэффективностью;
- быстрый твердотельный накопитель емкостью не менее 1 Тб, поддержкой умной диагностики, функцией сбора мусора.
Для любых целей разумно покупать ССД с запасом. Такой подход позволит избежать проблем, связанных с внезапной нехваткой драгоценных Гигабайтов для ПО и не только.
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