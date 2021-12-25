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Чому комп’ютер зависає та як цьому протидіяти
Будь-який, навіть найпотужніший комп’ютер, може взяти та зависнути. Більшість причин такої поведінки ПК є програмними. Це помилки в самих утилітах, конфлікти програм з операційною системою та банальне неправильне перезавантаження комп’ютера.
Буває, що програма працює нормально, а потім починає споживати багато ресурсів. У цей час вона робить якісь дії, цим забираючи ресурси в інших завдань.
Декілька порад:
- Щоб комп’ютер працював швидше, не відкривайте одночасно багато програм та вкладок у браузері;
- Підбирайте програмне забезпечення під ваше залізо. Наприклад, сучасний офісний пакет гальмуватиме на комп’ютері, якому 10 років. Завжди можна знайти стару версію;
- Слідкуйте за вільним місцем на диску. Не менше 10-15 гігабайт слід залишати вільними;
- Аналізуйте диспетчер завдань, можливо, якась фонова програма забирає більшу частину ресурсів, а ви нею не користуєтеся.
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