Чому комп’ютер зависає та як цьому протидіяти

Будь-який, навіть найпотужніший комп’ютер, може взяти та зависнути. Більшість причин такої поведінки ПК є програмними. Це помилки в самих утилітах, конфлікти програм з операційною системою та банальне неправильне перезавантаження комп’ютера.





Буває, що програма працює нормально, а потім починає споживати багато ресурсів. У цей час вона робить якісь дії, цим забираючи ресурси в інших завдань.

Декілька порад: