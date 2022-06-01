Чи варто зараз звертати увагу на функцію 5G при покупці смартфона

5G – мережі нового покоління, які забезпечують підключення до Інтернету на максимально доступній швидкості. Останнім часом про них все більше говорять в інтернеті, а асортименти виробників частіше поповнюються гаджетами, оснащеними підтримкою 5G. Чи така вона важлива для українців у 2022 році чи ні? Давайте з’ясовувати.





У чому полягають переваги 5G?

Якщо порівнювати мережі 4G і 5G, то більш сучасний стандарт має ряд переваг. Про всіх по порядку:

Вища швидкість передачі даних (20 Гбіт/с проти 100 Мбіт/c) і менші затримки при підключенні (50 мс у 4G і всього 1 мс у 5G). Це значно покращить досвід користувача при знаходженні у всесвітній павутині. Широка підтримка інтернет-пристроїв (датчики тощо), а також безпілотних автомобілів.

Із цим розібралися. Зрозуміло, що 5G крутіший за попередника, але чи є сенс українцям закуповуватися смартфонами з підтримкою цих мереж зараз?

Чи варто купувати у 2022 році смартфони з 5G?

В даний момент немає. Поки що в Україні 5G технологія тільки тестується і масового характеру не набула. Тестові вишки поки є у lifecell, але підключитись до них простий користувач не може.

Поки невідомо, коли мережі 5G остаточно змінять 4G LTE. Враховуючи темп розвитку мереж нового покоління в Україні, на це може піти кілька років. Так що якщо ви рідко виїжджаєте за кордон, то звертати увагу на факт підтримки 5G смартфоном немає потреби.

А ось тим, хто часто подорожує світом, апарат, що вміє працювати в мережах нового покоління, явно полегшить життя.