Криптокрани: чи існує спосіб отримати криптовалюту безкоштовно?

Криптовалюту можна заробляти різними способами, включаючи торгівлю, кредитування з метою отримання прибутку та ін. Проте все це передбачає, що ви ризикуєте своїми грошима. Криптовалютні крани дозволяють уникнути цього ризику. По суті ви отримуєте цифрові активи за виконання простих завдань.





Криптовалютні крани – це сайти або мобільні програми, в яких ви виконуєте завдання для отримання винагороди. Ці платформи дають безкоштовну криптовалюту за виконання простих завдань, таких як ігри, перегляд відео та реклами та вирішення головоломок. Однак винагорода зазвичай невелика і не збагатить вас.

Перший криптокран був запущений ще в 2010 році Гевіном Андресеном, розробником біткоїнів, для поширення інформації про біткоїни. Крани заразом спростили отримання токенів, оскільки не було криптогаманців. Андресен безкоштовно роздавав біткоїни (тоді коштували лише кілька копійок) тим, хто вводив просту капчу. Згодом з’явилося більше криптовалют, і створення кранів стало нормою серед розробників.

Все, що вам потрібно, це адреса вашого криптогаманця для зберігання зароблених цифрових активів. Потрібно знайти гідний довіри кран та зареєструватися. Потім ви можете розпочати виконання необхідних завдань. За них дають різні нагороди, зазвичай їх розмір залежить від рівня складності. Чим складніше або довше завдання, тим більша нагорода.

Зазвичай існує мінімальний ліміт виведення коштів, а винагороди відправляються спочатку у внутрішній гаманець, поки ви досягнете порогу виведення, встановленого платформою.

Як правило, криптокрани класифікують за токенами, які вони виплачують як винагороду. Тобто існують Bitcoin-крани, Ethereum-крани та багато інших.

Криптовалютні крани справді роздають токени безкоштовно. Все, що потрібно зробити, це виконати прості завдання. Чим більше часу ви приділяєте крану, тим більша винагорода.

Більше того, часто немає обмежень на заробіток. Зазвичай кількість заробленої вами криптовалюти залежить від кількості виконаних завдань. До того ж це безризиковий метод вивчення криптовалют. По суті, крани були в першу чергу створені для того, щоб люди дізнавалися про криптовалюти .

У чому ж каверза?

На жаль, у цій сфері існує і безліч шахраїв. Деякі ресурси відмовляються платити користувачам після виконання завдань. Іноді вони можуть навіть заблокувати доступ до сайту, як тільки ви досягнете порога виведення коштів. Крім того, шахрайські сайти, що видають себе за крани, можуть заразити ваш комп’ютер вірусами.

Завжди досліджуйте кран перед використанням, щоб визначити, чи безпечний він, вивчіть відгуки та огляди. А також пам’ятайте, що часто винагороди не можна порівняти з виконаною роботою, витраченим часом та енергією. А якщо у вас не вистачає витримки на виконання завдань, що повторюються, то такий спосіб заробітку вам не підійде.