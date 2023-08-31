Круті фішки Android, яких немає у iPhone

Смартфони iPhone мають величезну популярність у всьому світі, але в деяких аспектах вони сильно програють навіть недорогим телефонам під керуванням Android.

Битва шанувальників Android і iPhone ніколи не припиниться, але мало хто буде сперечатися про те, що Android-смартфони мають чимало «фішок», яких позбавлена ​​продукція Apple. Про них ми зараз і розповімо.

Надшвидка зарядка

Як і Android-смартфони, iPhone підтримують технологію швидкого заряджання. Однак її потужність зовсім невелика і навіть у «навороченого» iPhone 14 Pro Max обмежена скромними 27 Вт, а сам телефон повністю заряджається приблизно за 2 години. І це при тому, що навіть недорогі пристрої на Android давно підтримують 33-Вт зарядку, яка взагалі-то вже і не сприймається як особливо швидка. Принаймні, на тлі того ж realme GT3 з його 240 Вт зарядкою і здатністю повністю заповнити заряд акумулятора менше ніж за 10 хвилин.

Лише у нових iPhone 15 компанія з Купертіно, за чутками, додасть швидку зарядку потужністю 35 Вт. Тобто приблизно зрівняється за цим показником із бюджетними Android-пристроями. Щоправда, поки що незрозуміло, які телефони серії її отримають, і чи не стане вона ексклюзивною функцією найдорожчих iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Швидка передача файлів по дроту

Навіть найдорожчі моделі iPhone досі використовують порт Lightning із повільним інтерфейсом USB 2.0, швидкість передачі якого обмежена 480 Мбіт/с. Але якщо раніше це було не особливо важливо, то в часи 4К-відео і фотографій значних розмірів така швидкість дротового інтерфейсу дратує, змушуючи довго чекати на перенесення необхідного контенту на ПК.

І це в той час, коли сучасні Android-флагмани на зразок того ж Samsung Galaxy S23 Ultra підтримують інтерфейс USB 3.2 Gen 1 зі швидкістю 5 Гбіт/с. Тільки вдумайтеся, це в десять разів більше за те, на що здатне останнє покоління гаджетів купертинівців. Ситуацію може виправити можливий перехід Apple на Thunderbolt з його 40 Гбіт/с, але поки що це лише чутки, які ходять по мережі вже не один рік.

Програми з будь-яких джерел

Власники iPhone можуть встановлювати програми тільки з фірмового магазину Apple AppStore, і лише при джейлбрейку ситуація зміниться і у них з’явиться можливість використовувати програми зі сторонніх джерел. Звичайно, це зроблено для підвищення безпеки телефонів, але зручним таке рішення точно не назвати.

Що стосується Android, то тут немає жодних обмежень. Вам достатньо завантажити APK-файл програми з будь-якого джерела, а смартфон лише попросить вас підтвердити своє бажання встановити такий софт та попередить про можливі ризики.

Широкі можливості кастомізації

В останні роки Apple непогано попрацювала над можливостями кастомізації інтерфейсу iPhone, але вони все одно не дотягують до того, що пропонує Android. Адже у користувачів останньої є можливість не тільки змінювати іконки та шрифти, встановлювати будь-які шпалери або тему, що сподобалася. Вони без проблем можуть повністю змінити оболонку операційної системи та повністю налаштувати телефон саме так, як їм потрібно.