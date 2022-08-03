Як правильно користуватись повербанком, щоб не нашкодити смартфону

І в повербанках, і в смартфонах є системи безпеки , які створені для запобігання будь-якому негативному впливу на акумулятор гаджета під час його зарядки – це захист від перезаряду, перерозряду та короткого замикання. Зрештою, зовнішній акумулятор діє так само, як і будь-яке інше джерело живлення. Тим не менш, у деяких випадках, повербанки можуть завдати шкоди смартфону. Розглянемо їх докладніше.





1. Використання дешевих повербанків від невідомих виробників

Недорогі блоки живлення підкуповують своєю ціною, але можуть бути виконані з неякісних матеріалів без дотримання необхідної техніки безпеки. Наприклад, смартфони розраховані на напругу від 5,1 до 5,4 В. У нормальних умовах механізми безпеки як у блоці живлення, так і в самому гаджеті утримують напругу в цьому діапазоні. Однак, якщо деякі з функцій безпеки будуть працювати зі збоями, то напруга, що надходить в акумулятор смартфону , може бути більшою, ніж необхідно. У цьому випадку батарея може вийти з експлуатації.

2. Використання пошкодженого повербанку

Якщо ви упустили повербанк і помітили явні ознаки пошкодження, такі як вм’ятини, здуття, дим, будь-який сторонній запах і т. д., то краще не використовувати його для заряджання смартфона. Він може спалахнути і навіть вибухнути .

3. Додаткове тепло під час заряджання

Вкрай не рекомендуємо чимось накривати повербанк та смартфон під час поповнення заряду. Також не варто залишати їх у тісних герметичних відсіках, наприклад, бардачку автомобіля. Якщо смартфон сильно нагрівається під час заряджання, додаткове тепло збільшує внутрішній опір акумулятора, що призводить до збільшення часу заряджання та безпосередньо впливає на термін служби акумулятора.

Тому, якщо ви помітили, що під час зарядки від повербанка гаджет сильно нагрівається, краще придбати новий портативний зарядний пристрій. По можливості не користуйтеся смартфоном, поки він заряджається – це також створює додаткове тепло, збільшує опір і робить зарядку менш ефективною .

4. Неякісні кабелі

Хоча кабелі не впливають безпосередньо на акумулятор смартфона , дешеві шнури можуть мати підвищений опір. Це збільшить час заряджання і, зрештою, вплине на термін служби батареї гаджета .

5. Заряджання в сумці або рюкзаку

Крім генерації додаткового тепла, про що ми говорили вище, внаслідок такої зарядки часто розхитується гніздо, що призводить до його виходу з ладу. Те саме відбувається, якщо постійно залишати кабель у повербанку і носити останній у сумці — роз’єм може розхитатися.

І, звичайно, намагайтеся не допускати, щоб батарея вашого смартфона і батарея повербанка постійно розряджалися до нуля. Це завдає шкоди життєвому циклу акумулятора і може скоротити його .