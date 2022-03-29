Як перевірити, що про вас знають сайти в інтернеті: 5 сервісів

Зазвичай в інтернеті ви не анонімні – сайти знають вашу адресу, IP та назву провайдера. Щоб дізнатися, які ваші дані бачать власники сайтів, є такі послуги:





Ipper — сервіс визначає ваш браузер, операційну систему, місцезнаходження, IP-адресу і який провайдер ви використовуєте.

Am I Unique — наскільки ваш цифровий відбиток унікальний і скільки користувачів мають такі ж налаштування системи та браузера, як у вас.

Cover Your Tracks – сервіс покаже, яку інформацію про вас збирає браузер. Ви побачите узагальнений результат, а також чи працює блокування невидимих ​​трекерів.

2ip – за його допомогою ви дізнаєтеся, наскільки ваш проксі або VPN робить вас анонімнішим. Достатньо включити VPN, і якщо на сайті не видно вашого реального IP, то він добре працює.

Proxy6 — сервіс також показує, як виглядає ваш умовний профіль в Інтернеті і чи приховує вас VPN. На відміну від інших, Proxy6 також перевіряє вас у базах витоків: які ваші дані злили.

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