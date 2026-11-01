Redmi Band 4 проти Xiaomi Smart Band 11: чи варто переплачувати за дорожчий фітнес-браслет

На ринку з’явилися два нові фітнес-браслети Xiaomi, орієнтовані на різні категорії покупців. Доступний Redmi Band 4 пропонує базовий набір функцій для контролю фізичної активності, тоді як Xiaomi Smart Band 11 отримав якісніший дисплей, розширені можливості відстеження здоров’я та більше спортивних режимів. Обидва пристрої можуть працювати до трьох тижнів без підзарядки, але така автономність досягається лише за певних умов використання.

Redmi Band 4 представили в Китаї 20 жовтня 2026 року за ціною 169 юанів, або приблизно 1150 гривень. Xiaomi Smart Band 11 коштує від 289 юанів, що відповідає приблизно 1970 гривням. Таким чином, дорожча модель обходиться майже на 70% дорожче, хоча її переваги можуть бути важливими далеко не для всіх користувачів.

Порівняння характеристик Redmi Band 4 та Xiaomi Smart Band 11

Характеристика Redmi Band 4 Xiaomi Smart Band 11 Екран 1,47″, TFT 1,72″, AMOLED Частота оновлення 60 Гц 60 Гц Пікова яскравість Не уточнюється До 2000 ніт Спортивні режими 50 Понад 150 Вимірювання пульсу Є Є Вимірювання SpO₂ Є Є Моніторинг сну Базовий Розширений, з рекомендаціями Автономність (максимальна) До 21 дня До 21 дня Звичайне використання До 8 днів До 10 днів Водостійкість 5 ATM 5 ATM NFC Немає Є окрема NFC-версія Ціна в Китаї ≈ 1150 грн ≈ 1970 грн

Ціни в гривнях орієнтовні, перераховані за курсом станом на 1 листопада 2026 року. В українських магазинах вони можуть відрізнятися.

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Найпомітніша відмінність між пристроями стосується дисплея. Redmi Band 4 оснащений звичайною TFT-панеллю діагоналлю 1,47 дюйма з частотою оновлення 60 Гц. Для перегляду повідомлень, кількості кроків та показників пульсу цього цілком достатньо, проте зображення поступається AMOLED за контрастністю та глибиною чорного кольору. Xiaomi Smart Band 11 отримав більший 1,72-дюймовий AMOLED-екран із заявленою піковою яскравістю 2000 ніт, що особливо корисно під час використання на вулиці.

Redmi Band 4

Відрізняється й оформлення корпусу. Redmi використовує цілісну конструкцію з рамкою, стилізованою під метал, та ремінцем із традиційною застібкою. Xiaomi пропонує ширший вибір матеріалів і аксесуарів, включно з версією Ceramic Edition. При цьому обидва браслети мають водостійкість 5 ATM, що дозволяє використовувати їх під час плавання, але не робить придатними для дайвінгу.

Який браслет краще контролює сон і тренування

За базовими можливостями моніторингу здоров’я пристрої досить близькі. Обидва вимірюють пульс, рівень насичення крові киснем, відстежують стрес і сон, а також підтримують функції контролю жіночого здоров’я. Проте Xiaomi Smart Band 11 додатково пропонує розширений аналіз сну, персоналізовані рекомендації та більше інформації про відновлення організму. Важливо пам’ятати, що ці функції не є медичною діагностикою, а точність вимірювань залежить від правильного носіння браслета.

Для занять спортом дорожча модель також має перевагу. Redmi Band 4 підтримує 50 режимів тренувань, включно з бігом, ходьбою, їздою на велосипеді та плаванням. У Xiaomi Smart Band 11 доступно понад 150 режимів, а також передбачена трансляція даних пульсу через Bluetooth на сумісні пристрої. Проте сама кількість спортивних режимів не гарантує точнішого підрахунку калорій або кращої оцінки фізичних навантажень.

З автономністю ситуація цікавіша. Виробник обіцяє обом моделям до 21 дня роботи, але цей результат отримано за полегшеного сценарію використання. За звичайного моніторингу Redmi Band 4 має працювати приблизно вісім днів, тоді як Xiaomi Smart Band 11 — до десяти. Якщо на старшій моделі постійно використовувати функцію Always-On Display, заявлений час скорочується приблизно до шести днів.

Чи варто доплачувати за Xiaomi Smart Band 11

Redmi Band 4 виглядає раціональним вибором для користувачів, яким потрібен недорогий пристрій для підрахунку кроків, перегляду повідомлень та базового відстеження здоров’я. Він пропонує достатній набір функцій для повсякденного використання, а його головною перевагою залишається низька ціна. Водночас відсутність AMOLED-екрана та обмежений набір спортивних режимів можуть стати недоліками для активніших користувачів.

Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi Smart Band 11 варто розглядати тим, хто регулярно тренується, хоче отримувати детальнішу інформацію про сон та цінує якісний дисплей. Додатковою перевагою є можливість придбати модифікацію з NFC, хоча підтримка безконтактної оплати залежить від регіональної версії пристрою та сумісності з банками. Купівля китайської NFC-моделі сама по собі не гарантує можливості розраховуватися в українських магазинах.

Для українських покупців є ще один нюанс: Xiaomi Smart Band 11 уже представлений на офіційному українському сайті виробника, тоді як Redmi Band 4 наразі орієнтований передусім на китайський ринок. Тому перед купівлею молодшої моделі варто перевірити підтримку потрібних мов, регіону та застосунку Mi Fitness.

Якщо основними вимогами є автономність, крокомір і сповіщення, переплачувати за Xiaomi Smart Band 11 необов’язково. Однак для тих, хто часто користується браслетом під час тренувань, його більший AMOLED-екран і розширені можливості можуть виправдати різницю в ціні.