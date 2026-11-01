Redmi Band 4 против Xiaomi Smart Band 11: стоит ли переплачивать за более дорогой фитнес-браслет

На рынке появились два новых фитнес-браслета Xiaomi, ориентированные на разные категории покупателей. Доступный Redmi Band 4 предлагает базовый набор функций для контроля физической активности, тогда как Xiaomi Smart Band 11 получил более качественный дисплей, расширенные возможности отслеживания здоровья и больше спортивных режимов. Оба устройства могут работать до трёх недель без подзарядки, но такая автономность достигается только при определённых условиях использования.

Redmi Band 4 был представлен в Китае 20 октября 2026 года по цене 169 юаней, или примерно 1150 гривен. Xiaomi Smart Band 11 стоит от 289 юаней, что соответствует примерно 1970 гривнам. Таким образом, более дорогая модель обходится почти на 70% дороже, хотя её преимущества могут быть важны далеко не для всех пользователей.

Сравнение характеристик Redmi Band 4 и Xiaomi Smart Band 11

Характеристика Redmi Band 4 Xiaomi Smart Band 11 Экран 1,47″, TFT 1,72″, AMOLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Пиковая яркость Не уточняется До 2000 нит Спортивные режимы 50 Более 150 Измерение пульса Есть Есть Измерение SpO₂ Есть Есть Мониторинг сна Базовый Расширенный, с рекомендациями Автономность (максимальная) До 21-го числа До 21-го числа Обычное использование До 8 дней До 10 дней Водостойкость 5 АТМ 5 АТМ NFC Нет Существует отдельная версия с поддержкой NFC Цена в Китае ≈ 1150 грн ≈ 1970 грн

Цены в гривнах являются ориентировочными и рассчитаны по курсу на 1 ноября 2026 года. В украинских магазинах они могут отличаться.

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Самое заметное отличие между устройствами касается дисплея. Redmi Band 4 оснащён обычной TFT-панелью диагональю 1,47 дюйма с частотой обновления 60 Гц. Для просмотра уведомлений, количества шагов и показателей пульса этого вполне достаточно, однако изображение уступает AMOLED по контрастности и глубине черного цвета. Xiaomi Smart Band 11 получил более крупный 1,72-дюймовый AMOLED-экран с заявленной пиковой яркостью 2000 нит, что особенно полезно при использовании на улице.

Redmi Band 4

Отличается и дизайн корпуса. Redmi использует цельную конструкцию с рамкой, стилизованной под металл, и ремешком с традиционной застежкой. Xiaomi предлагает более широкий выбор материалов и аксессуаров, включая версию Ceramic Edition. При этом оба браслета обладают водонепроницаемостью 5 ATM, что позволяет использовать их во время плавания, но не делает их пригодными для дайвинга.

Какой браслет лучше контролирует сон и тренировки

По базовым возможностям мониторинга здоровья эти устройства довольно схожи. Оба измеряют пульс, уровень насыщения крови кислородом, отслеживают стресс и сон, а также поддерживают функции контроля женского здоровья. Однако Xiaomi Smart Band 11 дополнительно предлагает расширенный анализ сна, персонализированные рекомендации и больше информации о восстановлении организма. Важно помнить, что эти функции не являются медицинской диагностикой, а точность измерений зависит от правильного ношения браслета.

Для занятий спортом более дорогая модель также имеет преимущество. Redmi Band 4 поддерживает 50 режимов тренировок, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде и плавание. В Xiaomi Smart Band 11 доступно более 150 режимов, а также предусмотрена передача данных о пульсе по Bluetooth на совместимые устройства. Однако само по себе количество спортивных режимов не гарантирует более точного подсчёта калорий или лучшей оценки физических нагрузок.

С автономностью ситуация сложнее. Производитель обещает для обеих моделей до 21 дня работы, но этот результат получен при облегчённом сценарии использования. При обычном мониторинге Redmi Band 4 должен работать примерно восемь дней, тогда как Xiaomi Smart Band 11 — до десяти. Если на старшей модели постоянно использовать функцию Always-On Display, заявленное время сокращается примерно до шести дней.

Стоит ли доплачивать за Xiaomi Smart Band 11

Redmi Band 4 представляется разумным выбором для пользователей, которым требуется недорогое устройство для подсчёта шагов, просмотра уведомлений и базового мониторинга здоровья. Он предлагает достаточный набор функций для повседневного использования, а его главным преимуществом остается низкая цена. В то же время отсутствие AMOLED-экрана и ограниченный набор спортивных режимов могут стать недостатками для более активных пользователей.

Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi Smart Band 11 стоит рассмотреть тем, кто регулярно тренируется, хочет получать более подробную информацию о сне и ценит качественный дисплей. Дополнительным преимуществом является возможность приобрести версию с NFC, хотя поддержка бесконтактной оплаты зависит от региональной версии устройства и совместимости с банками. Покупка китайской модели с NFC сама по себе не гарантирует возможности расплачиваться в украинских магазинах.

Для украинских покупателей есть ещё один нюанс: Xiaomi Smart Band 11 уже представлен на официальном украинском сайте производителя, тогда как Redmi Band 4 пока ориентирован в первую очередь на китайский рынок. Поэтому перед покупкой младшей модели стоит проверить поддержку нужных языков, региона и приложения Mi Fitness.

Если основные требования — это автономность, шагомер и уведомления, переплачивать за Xiaomi Smart Band 11 не обязательно. Однако для тех, кто часто использует браслет во время тренировок, его более крупный AMOLED-экран и расширенные возможности могут оправдать разницу в цене.