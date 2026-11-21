О результатах испытаний 19 ноября сообщила компания Lockheed Martin. Испытания проводились в октябре и стали важным этапом интеграции истребителей пятого поколения с новыми авианосцами Военно-морских сил США.

USS John F. Kennedy — второй авианосец класса «Форд». Его водоизмещение составляет около 100 тысяч тонн, а ввод в эксплуатацию запланирован на март 2027 года. Изначально корабль должны были передать флоту ещё в 2025 году.

Новые технологии взлёта и посадки самолётов

Одной из главных особенностей авианосца стала электромагнитная система запуска самолетов EMALS, заменяющая традиционные паровые катапульты. Она позволяет более точно регулировать силу ускорения в зависимости от массы самолета, его модели и установленного вооружения.

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За посадку отвечает система Advanced Arresting Gear (AAG), которая использует тормозные тросы для быстрого снижения скорости. Это особенно важно для палубных истребителей, которые должны остановиться на ограниченном расстоянии. В частности, F-35C необходимо за считанные секунды снизить скорость примерно с 278 км/ч до нуля.

For the first time, an F-35C completed an arrested landing aboard a Ford-class aircraft carrier, marking a major step toward integrating 5th Gen airpower with the U.S. Navy's newest generation of carriers.



Congratulations, @USNavy, on this historic achievement! https://t.co/fbza0tPGSg — Lockheed Martin (@LockheedMartin) October 14, 2026

Дополнительные испытания потребовались из-за измененной конструкции палубы авианосцев класса «Форд». Она влияет на воздушные потоки, распространение выхлопных газов двигателей и передвижение самолетов.

F-35C — это палубная модификация многоцелевого истребителя F-35 Lightning II. Самолет оснащен технологиями малозаметности, современными системами радиоэлектронной борьбы и разведки. Он предназначен для обеспечения превосходства в воздухе и поражения наземных целей в различных погодных условиях.