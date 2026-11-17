Японская компания Sharp представила смартфон AQUOS Sense 11, который пришёл на смену прошлогодней модели AQUOS Sense 10. Новинка сохранила узнаваемый дизайн предшественника, однако получила более большой и яркий дисплей, увеличенный объем оперативной памяти и более тонкий корпус. Производитель также улучшил возможности камер, добавил новые функции искусственного интеллекта и продлил срок программной поддержки.

Экран, производительность и камеры Sharp AQUOS Sense 11

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Pro IGZO OLED с разрешением 2340 × 1080 пикселей. По сравнению с предыдущей моделью диагональ увеличилась на 0,1 дюйма, а пиковая яркость выросла в полтора раза — до 3000 нит. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, а в специальном режиме с использованием вставки чёрных кадров обеспечивает эффект 240 Гц. Это должно улучшить плавность отображения движущегося контента.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с максимальной частотой 2,5 ГГц. Этот же процессор использовался в AQUOS Sense 10, поэтому существенного прироста вычислительной мощности ожидать не стоит. В то же время объем оперативной памяти LPDDR5X увеличился с 6 или 8 ГБ до 8 или 12 ГБ. Для хранения данных предусмотрены накопители UFS 3.1 объемом 128 и 256 ГБ, а также возможность установки карты microSD емкостью до 2 ТБ.

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Комплект камер состоит из двух основных модулей по 50,3 Мп и фронтальной камеры на 32 Мп. Главный сенсор имеет размер 1/1,55 дюйма, объектив с диафрагмой f/1,9 и оптическую стабилизацию изображения. Сверхширокоугольная камера оснащена сенсором формата 1/2,55 дюйма, объективом f/2,2 с углом обзора 122 градуса и улучшенной фазовой автофокусировкой.

Sharp также добавила новые инструменты для обработки фотографий с помощью искусственного интеллекта. Смартфон может удалять посторонних людей из кадра, устранять нежелательные тени и уменьшать блики при съемке через стекло. Предусмотрена и функция скрытия текста на вывесках и других объектах для защиты личной информации. По словам производителя, оптимизация программного обеспечения позволила примерно в три раза увеличить количество кадров при серийной съемке.

Автономность, защита корпуса и цена

Несмотря на уменьшение толщины корпуса до 7,6 мм, ёмкость аккумулятора осталась на уровне 5000 мА·ч. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 36 Вт через USB-C, а фирменная технология Intelligent Charge призвана замедлить износ аккумулятора. По оценкам Sharp, одного заряда может хватить примерно на два дня при сценарии использования, определённом производителем.

Габариты AQUOS Sense 11 составляют 151 × 73 × 7,6 мм, а вес уменьшился с 166 до 157 граммов. Корпус изготовлен из алюминия и обладает защитой от воды и пыли по стандартам IPX5, IPX8, IPX9 и IP6X, что соответствует уровню IP69. Также заявлено соответствие ряду испытаний американского военного стандарта MIL-STD-810H. Среди прочего оборудования — стереодинамики W-Box, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, сканер отпечатков пальцев и поддержка eSIM.

Смартфон работает под управлением Android 17. Производитель гарантирует до четырёх крупных обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности. Кроме того, предусмотрен голосовой помощник NIAH, который помогает управлять функциями смартфона, организовывать повседневные дела и взаимодействовать с совместимой бытовой техникой Sharp.

Продажи Sharp AQUOS Sense 11 в Японии начнутся 26 ноября 2026 года. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 94 600 иен (примерно 27 700 грн). За топовую конфигурацию 12/256 ГБ придется заплатить 119 900 иен (около 35 100 грн). Смартфон будет доступен в черном, серебристом, золотистом и медном цветах. Информации об официальных продажах в Украине пока нет.