Космос в деталях: Lego воссоздала телескоп «Хаббл» в новом конструкторе

Компания Lego анонсировала конструктор Lego Icons Hubble Space Telescope, посвящённый легендарному космическому телескопу «Хаббл». Набор рассчитан на взрослую аудиторию и включает 1252 детали. Размеры готовой модели с открытой крышкой апертуры составляют более 32 см в высоту, 38 см в длину и 38 см в ширину.

Модель воспроизводит внешний вид орбитальной обсерватории, сыгравшей ключевую роль в изучении Вселенной. Набор оснащён подвижными солнечными панелями и антеннами, открывающейся крышкой апертуры, а также детализированным приборным отсеком.

Пользователи могут снимать внешние панели телескопа, чтобы рассмотреть внутренние элементы конструкции — гироскопы, а также основное и вторичное зеркала, которые используются для наблюдения за космическими объектами.

В комплект входит подставка с информационной табличкой для демонстрации готовой модели, а также маленькая фигурка астронавта, которая позволяет оценить масштаб телескопа. Для сборки можно воспользоваться приложением Lego Builder с пошаговыми 3D-инструкциями и функцией отслеживания прогресса.

Набор стоит 139,99 доллара (около 6240 грн по текущему курсу). В продажу он поступит 1 августа.