Космос у деталях: Lego відтворила телескоп «Хаббл» у новому конструкторі

Компанія Lego анонсувала конструктор Lego Icons Hubble Space Telescope, присвячений легендарному космічному телескопу «Хаббл». Набір розрахований на дорослу аудиторію та включає 1252 деталі. Розміри готової моделі з відкритою кришкою апертури становлять понад 32 см у висоту, 38 см у довжину та 38 см у ширину.

Модель відтворює зовнішній вигляд орбітальної обсерваторії, яка відіграла ключову роль у вивченні Всесвіту. Набір отримав рухомі сонячні панелі й антени, кришку апертури, що відкривається, а також деталізований приладовий відсік.

Користувачі можуть знімати зовнішні панелі телескопа, щоб розглянути внутрішні елементи конструкції — гіроскопи, а також основні та вторинні дзеркала, які використовуються для спостереження за космічними об’єктами.

До комплекту входить підставка з інформаційною табличкою для демонстрації готової моделі, а також маленька фігурка астронавта, яка дозволяє оцінити масштаб телескопа. Для збирання можна скористатися застосунком Lego Builder із покроковими 3D-інструкціями та функцією відстеження прогресу.

Набір коштує 139,99 долара (близько 6240 грн за поточним курсом). У продаж він надійде 1 серпня.