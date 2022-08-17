Smart TV 5A Pro – новий телевізор Xiaomi за ціною менше 8000 гривень

Новинка отримала 32-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD 1366 × 768 пікселів з кутами огляду по 178 градусів та охопленням кольорової гами NTSC в 85%.





Китайська компанія Xiaomi офіційно представила новий бюджетний телевізор Smart TV 5A Pro, оцінений всього в 215 доларів, що за поточним курсом становить менше 8000 гривень.

Модель отримала 32-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD 1366 × 768 пікселів з кутами огляду по 178 градусів і охопленням кольорової гами NTSC в 85% і DCI-P3 в 92%. Заявлено технологію зниження затримки ALLM — Auto Low Latency Mode. Основою моделі став неназваний процесор із чотирма ядрами Cortex A55 та графічним прискорювачем Mali G31 MP2. Оперативна пам’ять – 1,5 ГБ. Вбудований флеш-накопичувач – 8 ГБ.

ТВ отримав досить непогану за мірками цінової категорії аудіосистему сумарною потужністю 24 Вт з підтримкою Dolby Audio і Atmos, DTS:X і DTS Virtual:X. Також згадуються модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO та Bluetooth 5.0, по два порти HDMI та USB, мережевий контролер Ethernet та стандартний 3,5-міліметровий аудіороз’єм.