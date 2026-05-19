Китай запустив нову групу супутників SpaceSail для власного аналога Starlink

Китай продовжує розгортання власного супутникового інтернет-угруповання SpaceSail. У неділю, 18 травня, з комерційного майданчика космодрому Венчан у провінції Хайнань стартувала ракета-носій Long March-8. Вона успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову групу супутників, повідомляє Xinhua.

Старт відбувся о 22:42 за пекінським часом 17 травня, тобто о 17:42 за Києвом. На орбіту вивели дев’яту партію апаратів для угруповання SpaceSail, яке в Китаї також називають Qianfan або «Цяньфань». За даними китайських державних медіа, супутники успішно вийшли на задану орбіту.

Що відомо про SpaceSail

SpaceSail — один із китайських проєктів супутникового інтернету на низькій навколоземній орбіті. Його часто розглядають як потенційного конкурента Starlink, оскільки мета системи — забезпечувати широкосмуговий доступ до інтернету через велику кількість малих супутників.

Проєкт реалізує компанія Shanghai SpaceSail Technologies. У відкритих джерелах угруповання також згадується під назвою G60. Раніше повідомлялося, що система має розвиватися поетапно й у перспективі може налічувати тисячі супутників для глобального покриття.

Нова партія стала ще одним кроком у швидкому нарощуванні китайської низькоорбітальної інфраструктури. У квітні 2026 року Китай уже запускав чергову групу з 18 супутників SpaceSail, тож розгортання системи цього року помітно прискорилося.

Ракета Long March-8 і космічна стратегія Китаю

Для запуску використали ракету Long March-8. Це носій нового покоління, розроблений Китайською академією ракет-носіїв. За даними ECNS, ракета має дві основні ступені та два бічні прискорювачі, використовує рідкий кисень, рідкий водень і гас, а також здатна виводити до 7,6 тонни корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту.

Активне розгортання SpaceSail вписується у ширшу космічну стратегію Китаю. Пекін розвиває не лише телекомунікаційні супутники, а й метеорологічні, навігаційні та наукові місії. Окремо Китай продовжує роботу з космічною станцією, місячними програмами та підготовкою нових міжпланетних місій.

Для ринку супутникового інтернету запуск важливий тим, що Китай поступово створює власну багатотисячну систему зв’язку, яка може стати альтернативою західним низькоорбітальним мережам. Однак до повноцінного глобального сервісу SpaceSail ще потрібно пройти великий шлях — зокрема наростити кількість апаратів, наземну інфраструктуру та стабільність покриття.

