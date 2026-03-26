AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition: перший процесор із подвійним 3D V-Cache

Компанія AMD офіційно розкрила карти, представивши унікальний процесор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Анонс зробив очільник графічного підрозділу компанії Джек Хюїнь. Головна особливість новинки — це перший в історії десктопний чип Ryzen, який отримав одразу дві мікросхеми кеш-пам’яті 3D V-Cache.

Продажі стартують вже 22 квітня, проте офіційну вартість процесора компанія поки що тримає в таємниці.

Технічні характеристики та архітектура

Новинка побудована на передовій архітектурі Zen 5 і пропонує користувачам 16 фізичних ядер із підтримкою 32 віртуальних потоків.

Головні параметри Ryzen 9 9950X3D2:

Кеш-пам’ять: Загальний обсяг становить рекордні 208 МБ — це найвищий показник серед усіх настільних процесорів лінійки Ryzen.

Boost-частота сягає 5,6 ГГц (це лише на 100 МГц нижче, ніж у моделі 9950X3D з одним кристалом 3D V-Cache).

Енергоспоживання (TDP): Заявлений показник становить 200 Вт.

Дизайн: Коробкова версія чипа постачатиметься в ексклюзивному та строгому чорно-білому пакованні.

Приріст продуктивності в робочих завданнях

AMD наголошує, що новий процесор створений не лише для ультимативного геймінгу. Внутрішні тести компанії демонструють відчутну перевагу Ryzen 9 9950X3D2 над звичайним 9950X3D у професійних програмах. Збільшення місткості кешу позитивно вплинуло на завдання, чутливі до доступу до пам’яті та розміру масивів даних: