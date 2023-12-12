У смартфонах відомого виробника знайшли комах та волосся

На початку грудня в Китаї представили преміальний смартфон OnePlus 12. Апарат вийшов класним у всьому, крім одного – неякісної збірки. Перші покупці незадоволені, як зібраний їхній недешевий телефон.

Так, один із користувачів опублікував фотографії свого новенького OnePlus 12. На знімках видно, як клей стирчить з боків. З одного боку взагалі застрягла невелика комаха: чи то мушка, чи то павук.

Біля блоку камер власник OnePlus 12 знайшов волосину, що вилазить із клею, яку навряд чи вийде видалити пінцетом. Особливо неприємно те, що смартфон білого кольору – на чорному такі “косяки” були б менш помітними.

Інші користувачі OnePlus 12 скаржаться на зазори і надлишки клею навколо заднього скла.

Нагадаємо, реліз новинки на міжнародному ринку відбудеться в січні 2024 року. Покупцям не з Китаю варто лише сподіватися, що виробник виконає роботу над помилками перед глобальним запуском смартфона.