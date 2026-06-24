Народний Nothing Phone (4b) помітили в Geekbench зі скромними характеристиками

В інтернет-базі популярного бенчмарка Geekbench з’явилися результати тестування майбутнього смартфона від компанії Nothing. Модель під кодовим номером A009P, яка має вийти на ринок під назвою Nothing Phone (4b), розчарувала експертів своїми технічними параметрами. Офіційна прем’єра пристрою очікується вже 7 липня 2026 року.

Результати тестування та залізо

Згідно з витоком, апаратною основою новинки стане процесор початкового рівня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Однак найбільшим розчаруванням для техноблогерів став об’єм оперативної пам’яті — смартфон отримав усього 8 ГБ ОЗП. У сучасних реаліях такого об’єму може виявитися замало для запуску складних локальних нейромереж, тому на просунуті фішки на базі штучного інтелекту (ШІ) розраховувати не варто.

У синтетичних тестах гаджет продемонстрував такі результати:

Одноядерний режим (Single-Core): 1088 балів.

1088 балів. Багатоядерний режим (Multi-Core): 3155 балів.

3155 балів. Графічний тест OpenCL: 2896 балів.

Ці цифри підтверджують, що пристрій не претендує на високу продуктивність та створюється як максимально доступна альтернатива моделі Nothing Phone (4a). Як операційна система «із коробки» буде використовуватися актуальна Android 16 із фірмовою мінімалістичною оболонкою Nothing OS.