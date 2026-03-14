Телевізори Hisense примусово показують рекламу: користувачі не можуть її вимкнути

Власники смарт-телевізорів Hisense масово стикаються з агресивною рекламою, яку неможливо заблокувати стандартними налаштуваннями. Банери та відео з’являються під час увімкнення пристрою, переходу на головний екран, а також при перемиканні телеканалів чи входів HDMI. Проблема зберігається навіть у тому разі, якщо користувач вручну вимкнув усі пункти щодо персоналізації та показу реклами в меню.

Кого торкнулася проблема

За даними порталу Tom’s Hardware, від примусового перегляду реклами страждають переважно власники бюджетних моделей, що працюють на базі фірмової операційної системи Hisense VIDAA (нещодавно перейменованої на Home OS).

Оскільки цю ж платформу використовують інші бренди, під загрозою опинилися також телевізори:

Schneider;

Akai;

Loewe.

Перші поодинокі скарги почали з’являтися ще у 2022 році, проте протягом останніх тижнів відбувся справжній сплеск невдоволення. Користувачі з Великої Британії, Іспанії, Німеччини та інших країн повідомляють про регулярні рекламні вставки просто під час перемикання джерел сигналу.

Народні методи боротьби та дивна реакція підтримки

Поки що власники телевізорів рятуються тимчасовими рішеннями: зміною DNS-серверів у налаштуваннях роутера або повним відключенням телевізора від інтернету.

Цікаво, що ті, хто звернувся до служби підтримки Hisense (надіславши ID пристрою на австралійську адресу [email protected]), помітили, що після цього реклама дивним чином зникає. Це викликало серйозні питання щодо того, наскільки глибокий віддалений доступ має компанія до пристроїв своїх клієнтів і чи керує вона показами вручну.

Офіційна позиція Hisense: «Це просто тест»

Зіткнувшись зі шквалом критики, компанія випустила офіційну заяву. У Hisense запевнили, що реклама не заважала базовому використанню телевізорів.

«Це було вибіркове тестування на іспанському ринку для оцінки рекламних форматів у межах безкоштовного контенту платформи. Тест не обмежував доступ до HDMI, консолей чи ефірного ТБ. Наразі він уже завершений», — заявили представники бренду.

Проте користувачі сприйняли цю відповідь скептично. Скарги надходять далеко не тільки з Іспанії, проблема тягнеться роками, а нові повідомлення про невимкнену рекламу продовжують з’являтися навіть після заявленого «завершення тесту». До того ж компанія так і не пояснила, до чого тут австралійська адреса техпідтримки.

Тенденція до примусової монетизації смарт-ТБ зростає. Схожим шляхом пішов і YouTube, запровадивши для телевізорів формат VRC Non-Skip — обов’язкові 15–20-секундні ролики без кнопки пропуску.