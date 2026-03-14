Samsung Galaxy Z Flip 8 не отримає більшої батареї: на що робить ставку виробник

У мережі з’явилися перші інсайдерські дані про майбутній складаний смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8. Новина може трохи розчарувати тих, хто очікував кардинального покращення автономності за рахунок фізичного збільшення акумулятора.

Батарея залишиться без змін: За інформацією джерел, південнокорейська компанія не планує збільшувати ємність батареї у наступному поколінні своєї популярної «розкладачки». Очікується, що Galaxy Z Flip 8 збереже акумулятор на 4300 мАг, як і його попередник Z Flip 7.

Як і раніше, пристрій використовуватиме систему з двох окремих елементів живлення. Витік вказує на батареї ємністю 1150 мАг та 3024 мАг (номінальна сумарна ємність — 4174 мАг, яку виробник традиційно округлює до типових 4300 мАг). Цікаво, що розподіл ємності між двома половинками трохи змінився порівняно з торішньою моделлю, що може свідчити про певне допрацювання внутрішньої конструкції корпусу.

Надія на енергоефективність: Попри незмінну ємність, реальний час автономної роботи все ж може зрости. Головна ставка робиться на новітній 2-нанометровий процесор Samsung Exynos 2600. Очікується, що він буде значно енергоефективнішим за чип Exynos 2500, встановлений у попередньому поколінні. Крім того, інсайдери повідомляють про вдосконалену систему тепловідведення, що допоможе смартфону менше нагріватися під час ігор чи активної багатозадачності.

Офіційна презентація Samsung Galaxy Z Flip 8 традиційно очікується влітку 2026 року на масштабному заході Galaxy Unpacked, де також покажуть старшу складану модель — Galaxy Z Fold 8.