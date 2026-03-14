Доплати вчителям у 2026 році: хто отримає від 1500 до 4000 гривень цієї весни

Міністерство освіти і науки України підтвердило, що навесні 2026 року українські педагоги продовжать отримувати додаткові фінансові виплати. Розмір щомісячних надбавок варіюється залежно від умов праці та цільового призначення.

Базова «вчительська доплата»: 2000 грн на руки

Ініціатива, яка стартувала минулого року як «вчительська тисяча», продовжує діяти. З вересня 2025 року суму було подвоєно. Відтак і в 2026 році освітяни закладів загальної середньої освіти щомісяця отримують 2600 грн до вирахування податків (що становить 2000 грн чистого доходу «на руки»). Ці кошти додаються до основної зарплати, і педагоги можуть витрачати їх на власний розсуд — від оплати комунальних послуг до купівлі продуктів.

Підвищені виплати для прифронтових регіонів: 4000 грн

Особлива категорія вчителів — ті, хто продовжує навчати дітей в очному або змішаному форматі на територіях, наближених до зони бойових дій. За даними МОН, ідеться про майже 25 000 педагогічних працівників. Вони щомісяця отримують підвищену доплату в розмірі 4000 грн на картку.

Ця норма поширюється на заклади освіти у дев’яти областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Програма «Гроші ходять за вчителем»: 1500 грн на розвиток

Окремо діє пілотна програма, за якою частина педагогів отримає на спеціальні рахунки по 1500 грн. На відміну від базових доплат, ці кошти мають суворо цільове призначення — їх дозволено витратити виключно на підвищення кваліфікації відповідно до професійних потреб вчителя.